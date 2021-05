In attesa di continue giornate di mare il desiderio di molti sarebbe nascondere il biancore dell’inverno. Soprattutto se si desidera indossare una gonna o un vestito corto in cui si mostrano le gambe. E se si può con il trucco si può mascherare il biancore del volto, con il corpo non è altrettanto facile. Come fare? Oggi in commercio ci sono ottimi prodotti di creme o spray autoabbronzanti che contengono anche beta-carotene. La difficoltà di questi prodotti consiste nell’applicazione giusta per evitare di creare macchie che possono risultare antiestetiche e non ci daranno il risultato desiderato. Infatti, ecco come presentarsi abbronzate e belle ad un inaspettato invito speciale senza nemmeno un’ora di sole in spiaggia.

I prodotti in questione sono di due tipi. Quelli che durano anche una settimana o quelli che durano un solo giorno.

Il colore giusto

È molto importante scegliere il colore che più si adatta alla nostra pelle. Così come si fa con il make-up. Spray o crema che sia, l’importante è raggiungere un buon risultato.

Trattamenti

a) Usare un esfoliante sotto la doccia in modo che la pelle sia liscia e morbida, così che il prodotto possa applicarsi senza nessuno sforzo. Un’attenzione va data ai gomiti e alle ginocchia che possono risultare più scuri se non esfoliati correttamente.

b) Se vogliamo che l’autoabbronzante abbia la sua efficacia si devono depilare le parti del corpo dove crescono i peli, quindi gambe, braccia ecc. I peli contribuiscono a non distribuire uniformemente il prodotto.

c) Prima di applicare il prodotto la pelle deve essere perfettamente asciutta. Se possibile applichiamola in un luogo fresco per evitare che il sudore possa compromettere l’omogeneità dell’applicazione.

d) L’applicazione del prodotto non dev’essere fatta in fretta. Prendiamo il tempo necessario per farlo con calma. Ci vuole pazienza per fare le cose fatte bene.

Il consiglio è di non dimenticare i guanti di lattice con i quali distribuire e poi spalmare il prodotto.

L’effetto sarà senz’altro entusiasmante e la nostra pelle avrà proprio quel bell’aspetto dorato che piace tanto.