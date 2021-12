Questo è il momento giusto per dedicarci alle ultime conserve per l’inverno. Abbiamo qualche giorno in più a disposizione grazie alle festività natalizie e possiamo metterci all’opera. Preparando con largo anticipo le verdure sott’olio o sott’aceto potremo assaporarle per i mesi che verranno.

Abbiamo già visto come preparare non solo una conserva ma proprio una confettura di zucca. Oggi vedremo come conservare gli amatissimi carciofi e gustarli tutto l’anno. Ma non prepareremo una conserva classica solo sott’olio, condiremo i carciofi per renderli ancora più spettacolari.

Ecco come preparare velocemente una semplice ma gustosissima conserva d'inverno per gustare i buonissimi carciofi tutto l'anno

Per preparare questa speciale conserva servirà poco più di un’ora e poi dovremo solo farla riposare.

Ingredienti per 2 vasetti da 500 gr:

5 carciofi;

abbondante sedano bianco;

250 ml di aceto di vino;

250 ml di acqua;

1 limone;

4 foglie d’alloro;

basilico;

2 chiodi di garofano;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento:

Prendiamo i gambi di sedano e puliamoli bene. Eliminiamo i filamenti e tagliamoli a tocchetti di qualche centimetro. Puliamo i carciofi eliminando le foglie più esterne e la peluria interna, usiamo il limone per non farli annerire. Nell’articolo “Ecco come riconoscere subito i carciofi davvero buoni e un segreto per non farli annerire” c’è tutto il procedimento;

In una pentola dai bordi alti facciamo bollire i 250 ml di aceto di vino con 250 ml di acqua. Possiamo anche aumentare un po’ la dose di acqua se vogliamo contrastare l’acidità dell’aceto. Aggiungiamo anche un po’ di sale e le erbe aromatiche, conservando 2 foglie di alloro;

Tuffiamo i carciofi che abbiamo diviso in 4 per velocizzare la cottura e facciamoli bollire per circa 8 minuti. Aggiungiamo anche il sedano a tocchetti a metà cottura. Scoliamoli e lasciamoli asciugare su un panno di cotone pulito;

Sterilizziamo i vasetti facendoli bollire in una casseruola con l’acqua per almeno 20 minuti. Oppure passiamoli in forno a 120° per circa 20 minuti, forno già caldo;

Disponiamo i carciofi nei vasetti alternandoli con i tocchetti di sedano. Non riempiamo completamente fino all’orlo il vaso e versiamo l’olio Evo. L’olio deve superare il livello delle verdure e non devono esserci bolle d’aria. Completiamo con una foglia di alloro per vasetto;

Ora pastorizziamo le nostre conserve, chiudiamo bene i barattoli e posizioniamoli in una casseruola con acqua con il coperchio. Dal momento di ebollizione calcoliamo circa 30 minuti dopo i quali aspetteremo altri 15 minuti prima di prendere i vasetti;

A questo punto riponiamoli in cantina o in una credenza che sia in un luogo fresco. Consumiamoli dopo almeno 2 mesi per goderci al meglio il sapore incredibile che sprigioneranno.

Piccole precauzioni

Ricordiamoci sempre di seguire tutte le indicazioni per la corretta preparazione delle conserve del Ministero della Salute. Facendo particolare attenzione non solo alla sigillatura ma anche alla sterilizzazione del vasetto.

