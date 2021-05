Per preparare alcuni dei piatti più buoni tipici della nostra cucina è fondamentale la preparazione di questa buonissima salsa. Cosa sarebbero le lasagne o i cannoli al forno senza la besciamella? É chiaro che il sapore non sarebbe lo stesso e ci sono numerose ricette che richiedono la sua presenza fra gli ingredienti.

La besciamella classica si prepara abbastanza velocemente, diciamo in una quindicina di minuti, spesso mentre si fanno cuocere altri alimenti della ricetta in corso. Purtroppo, gli ingredienti base di questa salsa sono latte, farina e burro. Oggi più che mai il numero di celiaci e di intolleranti al lattosio aumenta a dismisura.

In più per chi segue una dieta strettamente vegana e vegetariana i prodotti caseari e latticini sono rifiutati. Qual è la soluzione per chi non può mangiare una besciamella classica?

Ecco come preparare velocemente una buonissima besciamella vegana per chi è intollerante al lattosio con questi ingredienti alternativi

Anche per chi non ha nessuno dei problemi o intolleranze sopracitate è importante mangiare magari più leggero. La besciamella è sicuramente buona ma è carica di calorie e di grassi. Perché quindi non variare un po’?

Per preparare la besciamella senza latte né burro scegliamo questi ingredienti alternativi:

a) 1 l di latte di riso o latte di soia;

b) 100 g di margarina vegetale;

c) 100 g di farina di riso (per i celiaci) o farina normale;

d) sale, pepe e noce moscata q.b.

Il processo sarà il solito che per la besciamella classica.

Procedimento e alternativa al burro per una besciamella vegana

Ecco il procedimento per preparare velocemente una buonissima besciamella vegana per chi è intollerante al lattosio con questi ingredienti alternativi.

Mettiamo il latte a scaldare in un pentolino aggiungendo sale e noce moscata a piacimento. Nel frattempo, mettiamo a sciogliere la margarina vegetale in un altro pentolino a fiamma bassa.

Quando si sarà sciolta versiamo la farina e giriamo bene con una frusta per evitare i grumi fino a creare il composto chiamato roux. Versiamo infine il latte riscaldato e giriamo per amalgamare bene. Aggiustiamo di sale e pepe e continuiamo a girare per almeno 5-6 minuti.

In alternativa alla margarina esistono dei burri vegani che si acquistano nei negozi bio che sono al 100% vegetali e sono molto leggeri.