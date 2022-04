Chi ha poco tempo da dedicare alla casa, ne ha ancora meno da dedicare alla cucina. Spesso queste persone sono anche quelle che hanno il frigo pieno di piccoli avanzi di formaggi o affettati e dei quali non sanno che farsene.

Oggi vedremo che possiamo dare nuova vita a questi ingredienti e renderli eleganti con qualche piccolo accorgimento.

La preparazione che vedremo in seguito riguarda delle polpette, svuotafrigo per eccellenza, che serviremo in modo raffinato.

Ingredienti e preparazione

Invece del solito macinato di vitello o manzo utilizzeremo del semplice petto di pollo che spesso rimane sepolto tra i tagli i carne in freezer.

Arricchiremo le nostre polpette con erbe aromatiche, formaggi ed affettati e le accompagneremo ad un’elegante fonduta.

Per la preparazione abbiamo bisogno di:

petto di pollo;

mortadella;

Emmenthal;

parmigiano;

uova;

taleggio;

latte;

maggiorana.

In un mixer metteremo il pollo che avremo fatto a pezzetti in precedenza con un coltello. Insieme a questo metteremo anche della mortadella a cubetti o a fette, e del formaggio dolce come l’Emmenthal. Uniamo, infine un uovo e del parmigiano. Regoliamo di sale e di pepe e cominciamo a frullare fino ad ottenere un trito di carne omogeneo. Una volta ottenuto l’impasto, formeremo delle piccole polpette che cuoceremo in seguito.

Ecco come preparare velocemente la cena e svuotare il frigo facendo un figurone con gli ospiti con pochi euro

Prima di cuocere le polpette ci dedicheremo alla fonduta di taleggio, ma se in frigo abbiamo un altro formaggio morbido andrà benissimo.

In un pentolino mettiamo a scaldare del latte senza farlo arrivare ad ebollizione e successivamente aggiungiamo il taleggio fatto a pezzi. Mescoliamo con un cucchiaio o una frusta fin quando il formaggio non sarà sciolto e la salsa avrà una consistenza vellutata.

A questo punto siamo pronti per cuocere le polpette che dovremo mettere in padella insieme a dell’olio ben caldo.

Quando le polpette saranno ben dorate su entrambi i lati saranno pronte per essere servite.

Su un piatto piano disponiamo la fonduta di taleggio sul fondo e mettiamo nel piatto le polpette. Su ogni polpetta adageremo qualche rametto di maggiorana per dare un elegante tocco di verde al piatto che lo renderà ancora più appetitoso.

Insomma, ecco come preparare velocemente la cena, spendere pochissimo e fare bella figura con gli ospiti.

Lettura consigliata

Ecco come preparare una pasta che sbalordisce gli ospiti senza sporcare nemmeno una padella