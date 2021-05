Un tempo si diceva che chi non era bravo in cucina poteva quantomeno preparare un tiramisù! In effetti, il tiramisù è uno di quei dolci che anche chi non è esperto in cucina si cimenta a preparare.

Quest’oggi, con i Consulenti di Cucina di ProiezionidiBorsa, scopriremo come preparare uno strepitoso tiramisù alle fragole con una ricetta facile e veloce da fare invidia ai più esperti e stellati pasticceri.

Perché si chiama tiramisù

Prima di svelare la ricetta di uno dei dolci italiani più famosi e apprezzati in tutto il Mondo, nella sua variante più fresca, ossia con le fragole, scopriamone le origini geografiche ed etimologiche.

Secondo la leggenda storica, la parola “tiramisù” deriva dal dialetto trevigiano “tireme su” che significa sollevami, tirami sù.

Secondo la tradizione, questa espressione veniva, infatti, usata dalla maitresse nelle case di appuntamento del centro storico di Treviso, intorno alla seconda metà del Settecento-Ottocento.

Ed è per questo motivo che il dolce afrodisiaco offerto, dalla padrona di casa ai suoi clienti, al termine della serata, per rinvigorirli con i suoi ingredienti ipercalorici e nutrienti prima del loro rientro in famiglia, ha preso poi il nome di tiramisù.

Ecco come preparare uno strepitoso tiramisù alle fragole con una ricetta facile e veloce da fare invidia ai più esperti e stellati pasticceri

Per preparare uno strepitoso tiramisù alle fragole per sei persone occorrono i seguenti ingredienti:

a) 400 grammi di fragole;

b) 400 grammi di savoiardi;

c) ½ kg di mascarpone;

d) 300 grammi di zucchero;

e) quattro uova;

f) mezzo litro di acqua;

g) qualche goccia di maraschino a chi piace.

Il procedimento

Tagliamo 300 grammi di fragole e immergiamole in un pentolino con mezzo litro di acqua. Aggiungiamo 150 grammi di zucchero. E portiamo ad ebollizione per circa venti minuti.

Spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare lo sciroppo di fragole. A chi piace il maraschino può aggiungere allo sciroppo qualche goccia di questo liquore.

Nel frattempo, prendiamo le quattro uova e separiamo i tuorli dagli albumi. Con le fruste elettriche montiamo i tuorli con 150 grammi di zucchero. E aggiungiamo il mascarpone.

A parte montiamo gli albumi dell’uovo. Magari non tutti e quattro.

Amalgamiamo delicatamente gli albumi montati a neve alla massa montata di tuorli e mascarpone.

Poi prendiamo i savoiardi ed inzuppiamoli leggermente nello sciroppo di fragole, oramai freddo. E iniziamo a comporre il nostro tiramisù alle fragole.

Prendiamo un piatto di portata, se vogliamo un tiramisù intero. Oppure dei bicchieri singoli, se desideriamo servirlo tipo finger food. Ossia già in monoporzione.

Alla base del bicchiere o del piatto mettiamo uno strato di savoiardi che andremo a ricoprire delicatamente senza schiacciarli con la crema di mascarpone.

A questo punto, procediamo con un altro strato di savoiardi e poi di crema alternandoli tra loro.

In ultimo, decoriamo il nostro tiramisù con delle fettine di fragole.

Lasciamolo in frigorifero per almeno tre ore e poi serviamolo.

Ecco, dunque, come preparare uno strepitoso tiramisù alle fragole.

