D’estate molti di noi smettono di consumare pasta e piatti caldi e optano per dei piatti freschi e leggeri. Un grande classico presente nelle case degli italiani in questa stagione è senz’altro l’insalata d riso, ricetta amatissima di cui oggi vedremo assieme una variante più salutare.

Questa classica ricetta può essere migliorata per esempio usando questo trucco che ci assicurerà gusto e morbidezza sempre, ma oggi vedremo come preparare un’insalata di riso con basso indice glicemico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La varietà migliore per la salute

La classica insalata di riso si prepara con il riso Arborio, ricco di amido e perfetto per tenere la cottura a lungo. Questo riso è tradizionalmente usato perché è perfetto per un piatto freddo che si conserva a lungo, ma in realtà non è l’unico riso adatto.

Se soffriamo di diabete, abbiamo problemi di glicemia oppure vogliamo tenere sotto controllo le calorie, dobbiamo sapere che le diverse varietà di riso hanno caratteristiche nutrizionali molto diverse tra loro.

Se vogliamo scegliere un riso per i nostri piatti e le nostre insalata con un basso indice glicemico dovremo seguire questi consigli.

Ecco come preparare un’insalata di riso con basso indice glicemico

Se vogliamo controllare il nostro indice glicemico forse non dovremmo scegliere il riso comune, ma preferire quello integrale per le nostre ricette. Questo riso ha un indice glicemico di 50 e per questo è migliore se vogliamo controllare l’alimentazione.

Se vogliamo trovare un indice glicemico addirittura inferiore possiamo scegliere di cucinare il riso selvaggio, che addirittura ha un valore G di 30.

Potremo condire le nostre insalate con tutte le verdure fresche e i semi che vorremo, sottaceti, tofu, per un piatto colorato, sano e gustosissimo.

Se sceglieremo questi tipi di risi, quindi, le nostre insalate saranno più leggere e digeribili e la nostra salute ne risentirà positivamente.