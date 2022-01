Le torte, siano esse dolci o salate, sono spesso le preparazioni in cui si esercita di più la fantasia in cucina. Si possono abbinare elementi diversi, ricercando magari un gusto particolare. Oppure, si può partire da una base, per poi personalizzarle in molti modi. Ci sono ingredienti che si sposano a meraviglia tra di loro e che combinati sono capaci davvero di produrre splendide sensazioni per le nostre papille gustative.

Abbiamo già visto molte ricette di torte salate, in grande voga soprattutto durante le feste natalizie. È il caso, per esempio, di questa deliziosa torta salata facile da preparare e pronta in pochi minuti che conquisterà tutti già dopo il primo morso. Oggi andremo a proporre una ricetta che metterà insieme patate, prosciutto e un favoloso formaggio affumicato, la provola. Andiamo a vedere gli ingredienti necessari:

1 rotolo pasta sfoglia;

500 grammi di patate;

1 uovo;

50 grammi di parmigiano grattugiato;

100 grammi prosciutto cotto;

una provola affumicata;

sale;

pepe nero.

Ecco come preparare un’entusiasmante torta salata con pasta sfoglia, patate, prosciutto e un formaggio filante affumicato da acquolina in bocca

La prima cosa da fare è lessare le patate. Di conseguenza, prendiamo una pentola, la riempiamo con dell’acqua, peliamo i buonissimi tuberi e facciamo cuocere. Una volta che saranno pronte, con uno schiacciapatate o con l’utilizzo di una forchetta, andremo a farne una purea che disporremo in una ciotola. A questa aggiungeremo un tuorlo d’uovo e il parmigiano grattugiato. Amalgamiamo bene con un cucchiaio di legno. Poi spolveriamo con sale e pepe e completiamo il composto, prima di lasciar raffreddare.

La preparazione

Successivamente disporremo un primo pezzo di pasta sfoglia in una tortiera. Prima, ricordiamo sempre di foderarla con della carta da forno. Quando il composto di patate sarà ormai tiepido, andremo a spargerlo sulla pasta, creando un primo strato, che completeremo con il prosciutto tagliato a strisce e la provola affumicata. Potremo decidere di sminuzzarla a cubetti, oppure di fare delle sottilissime fette spesse al massimo un paio di millimetri. Formiamo un altro strato, prima di ricoprire il tutto con un altro pezzo di pasta sfoglia. Bucherelliamo con una forchetta e inforniamo a 200 gradi per circa 40 minuti. Spegniamo il nostro forno e lasciamo al suo interno la torta per un’altra decina di minuti. Quindi, possiamo toglierla e decidere di servirla a tavola dopo 15 minuti, se la gradiamo calda e filante. Oppure aspettare che si intiepidisca prima di farla deliziare ai nostri commensali.

Ecco come preparare un’entusiasmante torta salata con pasta sfoglia, patate, prosciutto e un formaggio filante affumicato da acquolina in bocca, la provola affumicata. Si sposerà benissimo con il sapore morbido delle patate e potrà essere l’antipasto giusto per un pranzo domenicale in famiglia.