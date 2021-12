Chi ha avuto il piacere di fare una visita a Venezia e più in generale in Veneto non si sarà certo fatto scappare l’occasione di assaggiare il baccalà mantecato. Questa ricetta tipica, infatti, è spesso protagonista dei mitici cicchetti veneziani, caratteristici stuzzichini da gustare con un buon calice di bollicine. Inoltre il baccalà mantecato è anche un’ottima crema di condimento per un piatto di pasta o in accompagnamento con della polenta. Insomma, una preparazione dalle mille risorse. Oggi vedremo come realizzarlo e come utilizzarlo per fare un vero figurone.

Baccalà o stoccafisso?

Prima di passare alla preparazione è necessario fare un po’ di ordine. Benché si chiami baccalà mantecato la ricetta viene realizzata con lo stoccafisso. La differenza tra i due è che nel primo caso il merluzzo è essiccato sotto sale, nel secondo è asciugato al Sole.

Dunque acquistiamo dello stoccafisso e se necessario eseguiamo l’ammollo per il tempo indicato.

Una volta ammollato, eliminiamone le spine in eccesso e procediamo alla cottura.

Per farlo inseriremo i filetti di stoccafisso in acqua fredda che insaporiremo con delle foglie di alloro, fette di limone e a piacimento bacche di pepe e aglio.

Accendiamo la fiamma e lasciamo cuocere per 20 minuti da quando l’acqua avrà preso bollore.

Spumoso come una maionese

Una volta cotto, non resta che montare il pesce proprio come faremmo con una maionese. Per farlo possiamo utilizzare una frusta, manuale o elettrica oppure, ancora meglio una planetaria.

Proprio come la maionese, mentre stiamo montando aggiungiamo dell’olio extravergine d’oliva a filo facendo montare i grassi, un trucchetto da chef. Se dovesse risultare troppo asciutto possiamo aiutarci con un po’ di acqua di cottura del pesce. Al termine avremo ottenuto una spuma di pesce

davvero irresistibile da usare in moltissimi modi. Ecco come preparare una sbalorditiva ricetta di pesce perfetta per condire un primo o come antipasto.

Antipasto da urlo

Per realizzare un ottimo antipasto possiamo accompagnare il baccalà mantecato a dei crostini di polenta. Dopo aver cotto la polenta lasciamo che si freddi all’interno di una teglia per ricavarne dei rettangoli. Questi saranno poi piastrati in padella oppure passati nel forno a 250° con funzione grill. Una volta pronti i crostini non resta che adagiare del baccalà mantecato e servire in tavola un antipasto fenomenale.

Inoltre il baccalà mantecato è perfetto per condire dei primi di pesce da realizzare in pochissimi minuti. Una volta preparato infatti, basterà stemperarlo in padella con poca acqua per creare un sugo di pesce indimenticabile.

