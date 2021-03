Ecco come preparare una pizza sana fatta in casa e buona come in pizzeria, con i segreti degli esperti

La pizza, un must have della cucina italiana che insieme alla pasta portano alto il nome della gastronomia italiana in tutto il mondo.

Una vera delizia per il palato, dalle origini incerte. Possiamo a grandi linee dire che essa è nata nel lontano Regno di Napoli e che la sua versione più rinomata e celebrata al mondo, ossia la pizza margherita, sia nata per opera di Raffaele Esposito. Quest’ultimo, proprietario di una rinomata pizzeria napoletana, diede origine a questa meraviglia in onore della regina Margherita di Savoia.

La pizza è un alimento semplice costituito da pochi ingredienti quali farina, acqua e lievito. Tuttavia, per dare vita ad una pizza perfetta, come quella dei maestri pizzaioli, bisogna armarsi di un po’ di pazienza ed entrare a conoscenza di qualche trucchetto del mestiere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco, allora, come preparare una pizza sana fatta in casa e buona come in pizzeria, con i segreti degli esperti. Oggi, infatti, vogliamo porre l’attenzione non solo sui segreti per ottenere un impasto perfetto, ma anche sul come renderla più sana e digeribile.

La scelta della farina e il ruolo fondamentale del lievito

Alla base di tutto, a fare la differenza, è la scelta della farina. Oggi è facile trovare in commercio farine come la manitoba da aggiungere all’impasto per renderlo più elastico e gonfio, ma questo può arrecare problemi alla digestione. Pertanto il consiglio è quello di scegliere farine poco raffinate, macinate a pietra, ideali sono quelle di tipo 1.

Un altro elemento fondamentale è il lievito. Per rendere la pizza più digeribile il consiglio è quello di utilizzare la pasta madre. Che sia fresca o essiccata la pasta madre darà all’impasto una consistenza unica.

La lievitazione

La lievitazione può essere fatta in 2 varianti differenti a seconda di una scelta personale. È possibile scegliere se seguire una lievitazione a temperatura ambiente di 5-6 ore, o una a lunga lievitazione fino a 20 ore.

In questo secondo caso è bene mettere l’impasto in frigorifero per tutta la notte. Prima di utilizzarlo lasciare l’impasto fuori dal frigo per almeno 2 ore.

L’impasto

Un altro consiglio è quello di fare un paio di pieghe di giri al panetto della pizza. In modo da dare una maggiore sofficità e consistenza all’impasto. Basterà spolverare il piano di lavoro con della farina e riporvi il panetto della pizza e piegarlo su sé stesso come se volessimo arrotolarlo.

Lasciar riposare 15 minuti e fare un’altra piega e lasciar riposare altri 15 minuti. Successivamente suddividere l’impasto in più pezzi.

Ultimi passaggi

Stendere, quindi, la pizza in una teglia unta di olio aiutandosi con i polpastrelli. Aggiungere sull’impasto la salsa di pomodoro e infornare in forno già caldo a 260° C circa per 10-12 minuti.

Aggiungere successivamente la mozzarella o gli altri ingredienti. Mettere in forno per qualche minuto e la pizza perfetta sarà pronta.

Ecco svelato, dunque, come preparare una pizza sana fatta in casa, buona come in pizzeria, con i segreti degli esperti. La pizza potrà essere consumata anche il giorno seguente, magari riscaldata in forno, questo le conferirà un sapore ancora più gradevole.