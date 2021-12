Siamo alle porte del Natale e molti di noi sono ancora in alto mare per quello che riguarda i doni da fare a parenti e amici. Con i negozi affollati all’inverosimile, le idee e le soluzioni cominciano a scarseggiare. Perché non trovare un’idea che accontenti tutti e facilmente realizzabile in casa? Il figurone è assicurato e la soddisfazione di dire “questo l’ho fatto io” è impagabile.

Ecco come preparare una Nutella fatta in casa ottima anche per accompagnare una sfiziosa ricetta giapponese utile anche come idea regalo. La famosissima crema spalmabile a base di nocciole piace veramente a tutti. Inoltre nella nostra idea di presentazione allegheremo anche una pergamena con la ricetta di piccoli pancake nipponici, perfetti per la Nutella. Nessuna paura perché la preparazione sarà veloce e con ingredienti semplici, senza l’utilizzo di macchinari professionali.

Gli ingredienti che stiamo per elencare sono perfetti per 2 barattoli da 15 cl, invitiamo a fare quindi i dovuti calcoli e rapporti:

80 gr di cioccolato fondente e 40 gr al latte;

40 gr di zucchero di canna;

80 gr di nocciole sgusciate e tostate;

80 ml di latte;

60 ml di olio di semi di girasole.

Polverizzare con un robot prima lo zucchero e poi le nocciole. Le farine ottenute vanno rimesse nel robot insieme ai due cioccolati e successivamente all’olio di semi. È il momento di aggiungere il latte leggermente riscaldato, continuando a far girare le lame fino all’ottenimento di una crema liscia. Versiamo il composto in un pentolino e cuociamo a bagnomaria per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, lasciare raffreddare e versare nei barattolini sanificati. La nostra Nutella è pronta per essere consumata entro qualche giorno, conservandola in frigorifero.

E per gustarla al meglio…

I piccoli pancake giapponesi si chiamano dorayaki e sono di una semplicità bontà estrema, perfetti per spalmarci all’interno la crema di nocciole.

Per 6 dorayaki:

180 gr di acqua;

240 gr di farina 00;

2 uova;

150 gr di zucchero a velo;

20 gr di miele;

3 gr di lievito per dolci.

In un contenitore aggiungere tutti gli ingredienti insieme e amalgamarli con una frusta, prima delicatamente e poi con più forza. Il composto è pronto quando sarà liscio e senza grumi. Ungiamo una padella da crepes, o una normale antiaderente, e versiamo un mestolino più o meno grande di composto. La fiamma deve essere medio-bassa per non rischiare che il dorayaki si bruci. Il pancake si deve girare dopo circa 3 minuti o non appena si formano delle piccole bollicine in superficie. Una volta ribaltato basterà un solo minuto dall’altro lato e il nostro dorayaki è pronto da farcire.