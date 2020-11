Sono sempre di più le persone alla ricerca di ricette che permettono di preparare cibi sfiziosi ma allo stesso tempo non troppo grassi, e di conseguenza pesanti. Sebbene viene ribadito più volte da molti dietologi, ripeterlo non fa mai male.

Stare a dieta non vuol dire mangiare poco, anzi. Il segreto di una dieta alimentare che ha come obbiettivo quello di far perdere peso risiede proprio nel variare gli alimenti e preparare ricette sfiziose e invitanti. Presentato in questo modo potrebbe sembrare complicato, ma il realtà il processo dietro queste ricette è semplicissimo.

Lo yogurt magro

Da un ottimo dessert a un gustoso primo piatto, la lista delle ricette light è veramente lunga. Con “light”, che in inglese si traduce con leggero, si intende proprio un tipo di cucina che utilizza componenti ipocalorici e magri. Nella maggior parte delle ricette, infatti, si trova sempre lo yogurt greco. Questo latticino magro può sostituire moltissimi elementi grassi, tra cui il burro, ma non solo.

Lo yogurt greco può sostituire moltissimi formaggi più grassi e che richiedono più difficoltà nella digestione. Anche nella preparazione di ottime salse e creme, questo alimento può risultare, dunque, vincente più che mai. Non a caso, è presente anche nella ricetta che viene presentata in questo articolo. Dunque, ecco come preparare una gustosa crema di melanzane light in pochi minuti.

La polpa e i pachino

Per realizzare una gustosa crema di melanzane con pochissime calorie, basterà frullare la polpa di melanzana. Al mixer va aggiunto semplicemente il condimento, dunque, olio sale e pepe.

Di seguito, pomodorini e un pizzico di menta. Il tutto amalgamato dallo yogurt greco. Seguendo pochi passi si realizzerà un’ottima crema da poter mettere sia sul pane che su secondi di carne.

Dunque, ecco come preparare una gustosa crema di melanzane light in pochi minuti.