Quando arriviamo a casa stanchi e distrutti da una giornata di lavoro, l’ultima cosa che abbiamo voglia di fare è quella di metterci a cucinare.

In situazioni come queste, le soluzioni sono 2: ordinare cibo a domicilio (che, però, costa caro), o preparare una ricetta semplicissima. In cucina, infatti, bastano pochissimi ingredienti basici e un pizzico di creatività per cucinare dei piatti gustosi e molto appetitosi.

È il caso, ad esempio, di questa pasta del maresciallo, un’ottima idea per un primo piatto veloce e cremosissimo. Nell’articolo che segue, invece, vedremo come imbandire la tavola per una cena usando solo i 4 ingredienti fondamentali della nostra cucina.

Ci innamoreremo di questa ricetta

Mixando gli ingredienti basici della nostra cucina, si possono creare davvero un’infinità di piatti spettacolari.

In questo caso prepareremo insieme delle morbide crepes salate, da condire con affettati, formaggi, verdure e tutto ciò che ci piace.

Dovremo preparare sul nostro tavolo di lavoro solo 100 grammi di farina, 400 grammi di patate, 2 uova e 250 ml di latte.

Ecco come preparare una cena sfiziosissima in soli 15 minuti usando solamente patate, farina, latte e uova

La prima cosa che dovremo fare sarà pulire bene le patate sotto l’acqua corrente, per eliminare eventuali residui di sporco.

Ora riempiamo una pentola con acqua, mettiamo all’interno le nostre patate e lasciamo cuocere il tutto. Dopo qualche minuto, infilziamo con una forchetta le patate e, quando saranno morbide, scoliamole e sbucciamole.

Ora non ci resta che aprire le uova e iniziare a mischiarle con una frusta, quindi mischiarle anche con il latte.

La parte più divertente: schiacciamo le patate

A questo punto prendiamo una ciotola capiente e iniziamo a schiacciare le nostre patate con una forchetta. Quando avremo creato una sorta di poltiglia, vi verseremo la farina e il composto di uova e latte.

Aggiungiamo un po’ di sale, pepe e un pizzico di noce moscata per insaporire.

Ora mischiamo ancora tutto con una frusta, finché non avremo raggiunto una consistenza liquida, omogenea e priva di grumi.

Cuociamo le nostre crepes

Nel frattempo avremo scaldato una padella antiaderente. Qui verseremo un mestolo del nostro composto e lasceremo cuocere il tutto, fino a quando non vedremo crearsi la nostra prima crepe.

Giriamo anche dall’altro lato, facciamo cuocere per qualche secondo e la crepe è pronta. Ripetiamo lo stesso procedimento anche con il resto del composto.

Potremo farcire le nostre crepes come più ci piacerà, ad esempio con salame, squacquerone e rucola.

Ecco come preparare una cena sfiziosissima, veloce e deliziosa, che ci salverà in ogni giorno pieno di impegni.