Oggi spieghiamo come preparare una cena per due persone con meno di 5 euro. cucinando delle saporitissime uova.

Esse sono una fonte preziosa di proteine, vitamine e sali minerali.

L’uovo , può essere consumato crudo o cucinato in qualsiasi modo ed è infatti un ingrediente presente in diversi tipi di ricetta.

Esistono diversi tipi di uova oltre a quelle di gallina come le uova d’anatra, d’oca, di piccione, di tacchino, e diverse categorie di qualità che sono correlate con le caratteristiche di freschezza e igiene delle stesse.

Le uova si classificano in base al peso con le misure s, m, l, XL, in base alla freschezza: categorie a, b, c, ed in base all’allevamento: all’aperto, all’aperto con sistema estensivo, a terra e in voliera.

Le uova vanno conservate in frigo, nella loro confezione originale e rimarranno fresche fino a 7 giorni dalla data di imballaggio.

Con le uova si possono realizzare una infinita di ricette sfiziose, stuzzicanti ed appetitose, sono economiche e facili da realizzare. Per chi ama piatti unici e sazianti, le uova in purgatorio sono la soluzione ideale per una cena all’ultimo minuto.

Una ricetta molto semplice e saporita, velocissima da preparare, altro non sono che delle uova cotte nel pomodoro, arricchite da una spolverata di pepe, e perché no, da delle belle fette di formaggio filante fatte fondere in superficie.

Ingredienti

a) 4 uova,

b) 300/400g di passata di pomodoro;

c) una spolverata di pepe;

d) una cipolla;

e) olio evo;

f) sale;

g) 4 fette di formaggio filante (sottilette) facoltative;

h) 4 fette di pane;

Ecco come preparare una cena per due persone con meno di 5 euro. Procedimento

In un tegame far imbiondire la cipolla con l’olio, unire la passata, salare e pepare, far cuocere 15 minuti a fiamma bassa. Il sugo deve diventare denso.

Con un cucchiaio creare dei solchi distanziati all’interno del sugo, aprire le uova, farle cadere lentamente avendo cura di non far rompere il tuorlo e che l’albume non fuoriesca.

Coprire e far cuocere lentamene fino a quando il bianco non risulterà cotto ed il tuorlo deve risultare morbido. Adagiare le fette di formaggio se di gradimento ed aspettare che fondano.

Degustare con generose fette di pane tostato. Volendo si possono accompagnare anche con una bella porzione di patate fatte trifolare in padella con coperchio a fuoco lento e polverizzate con aromi specifici avendo cura di farle rosolare per bene.

Servire le pietanze calde e buon appetito.