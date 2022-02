A volte, a causa dei vari impegni quotidiani, non si ha il tempo di preparare un pranzo degno di essere chiamato tale. Dalla semplicità e dal sapore di alcuni alimenti, però, è possibile ricavare ricette sfiziose e pronte in pochi minuti. La fortuna sta soprattutto nel fatto di poter usufruire di prodotti genuini e tipici della cucina mediterranea, che contraddistingue il Belpaese.

Pochi ingredienti, dunque, possono fare la differenza, se abbinati con criterio e gusto. Con il minimo sforzo, due pentole e qualche mescolata e il gioco è fatto: ecco pronto un primo piatto delizioso semplicissimo da realizzare. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta

Gli ingredienti che occorrono

Per 4 persone:

320 g di spaghetti;

200 g di pomodorini freschi;

una manciata abbondante di capperi;

30 g di pangrattato;

uno spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Ecco come preparare un sugo di pomodoro fresco straordinariamente gustoso e veloce grazie all’aggiunta di questo speciale ingrediente

Si tratta di un condimento molto semplice e veloce da realizzare. Per la sua preparazione, infatti, è sufficiente il tempo necessario che serve per far bollire l’acqua e cuocere la pasta. Dunque, dopo aver messo la pentola dell’acqua sul fuoco, lavare i pomodorini freschi e tagliarli in due o quattro parti. Prendere una padella antiaderente, versarci dell’olio EVO, lo spicchio d’aglio, tagliato anch’esso in quattro parti, e farlo rosolare. A questo punto aggiungere i pomodorini, una manciata di capperi, mezzo bicchiere d’acqua e salare. Coprire con un coperchio e fare appassire i pomodorini a fuoco lento per circa 10 minuti.

Nel frattempo in un’altra padella antiaderente, tostare il pangrattato, girandolo di frequente e metterlo da parte.

Quando i pomodorini avranno rilasciato il sughetto, spegnere la fiamma. Appena pronti gli spaghetti, scolarli, versarli nella padella del condimento e far saltare il tutto. Aggiungere una parte del pangrattato, rimescolare finché saranno conditi uniformemente e mettere nei piatti. Cospargere la superficie con dell’altro pangrattato e servire.

Chi non gradisce i pezzi d’aglio può eliminarli dopo la rosolatura, chi invece ama il gusto forte del bulbo potrebbe tagliuzzarlo in pezzi più piccoli. Un’altra accortezza è quella di limitarsi con il sale: i capperi danno già una sapidità importante al condimento.

Se si desidera poi arricchire ulteriormente il piatto, è possibile aggiungere olive o alici.

Ecco come preparare un sugo di pomodoro fresco in poche e semplici mosse e fare al contempo un gran figurone.

