Esiste un piatto della cucina anglosassone che possiamo definire una bontà? Se si escludono alcuni dolci, la tradizione culinaria del popolo d’Oltremanica non è lontanamente paragonabile a quanto si cucina nel Mediterraneo. A Londra, città multietnica per eccellenza, si possono assaggiare cucine di ogni tipo, pochissimi sono i ristoranti tipicamente inglesi. Eppure, se ci pensiamo bene, c’è una pietanza che arriva dalla perfida Albione che possiamo tranquillamente trovare in tutti i supermercati. Non solo, è presente al banco di ogni macelleria e salumeria che si rispetti.

Stiamo parlando del roast beef all’inglese, piatto tipico della domenica d’Oltremanica che è entrato anche in molto tavole italiane. Una ricetta abbastanza semplice per gustare un taglio prelibato di carne rossa. La base di tutto è proprio la scelta del taglio, oltre al livello di cottura. Si possono usare sia la lombata che il controfiletto di bovino. Dovendo risultare molto tenera la carne, è preferibile optare per la prima scelta. Un’ottima idea è anche quella del magatello, taglio che risulterà certamente più magro.

Ecco come preparare un roast beef all’inglese che si scioglie in bocca

Per questa ricetta, optiamo per un pezzo di magatello da circa un chilogrammo, sufficiente per sei commensali. Prendiamo del sale grosso, del pepe e delle erbe provenzali e mescoliamole insieme. Il preparato deve essere piuttosto abbondante. Lo spargiamo su un piatto da portata, impaniamo la carne con attenzione. Cercheremo di fare questa procedura ogni cinque minuti, in modo da insaporire uniformemente il nostro magatello. Intanto prendiamo una pentola con bordi alti e sufficientemente grande per contenere la carne. Cospargiamo tutta la superficie con abbondante olio extravergine di oliva e mettiamo sul fuoco.

Preparazione

Ecco come preparare un roast beef all’inglese che si scioglie in bocca, quando l’olio è caldo, vi immergiamo il magatello impanato con il preparato di erbe. Innaffiamo con del vino bianco e cuociamo per venti minuti a fuoco vivo, coprendo con un coperchio. Ogni cinque minuti, girare la carne su un lato diverso. Non utilizzare la forchetta per farlo e non bucare il magatello durante questa operazione.

Intanto che il roast beef è in cottura, accendiamo il forno a una temperatura di 200 gradi. Possiamo mettere la carne ben abbrustolita e con una crosta croccante in una teglia e cospargerla con il sughetto di cottura. A questo punto, lasceremo cuocere in forno per circa una ventina di minuti. Anche in questo caso, ogni cinque minuti dovremmo essere abili e rapidi a girare la carne per uniformarne la cottura. Spegniamo il forno e lasciamo all’interno il roast beef per qualche minuto.

Togliamo il nostro magatello dal forno e con un coltello ben affilato prepariamoci ad affettarlo. Le fette risulteranno chiaramente più spesse rispetto a un taglio fatto con affettatrice, ma questo renderà ancora più succulento il nostro roast beef. Terminato di impiattare, condiamo il tutto con il sughetto di cottura e lasciamo raffreddare. Servire quando la carne sarà ancora leggermente tiepida per apprezzarne al meglio il sapore.