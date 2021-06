Con l’aumento delle temperature, per molti l’appetito e la voglia di cucinare vengono meno. Anche solo il pensiero di trascorrere tanto tempo vicino ai fornelli fa scoraggiare. Nasce quindi l’esigenza di preparare piatti freddi, non troppo elaborati né pesanti. Per pranzare con gusto e originalità, gli esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa propongono oggi un’alternativa alla classica insalata di riso. Veloce, fresca e dietetica perfetta per combattere la calura estiva: l’insalata di farro, feta e pomodorini. Ecco come preparare un piatto unico leggero e sfizioso perfetto per l’estate e per la dieta.

Il farro e le sue proprietà

Il farro è stato il primo cereale coltivato dall’uomo come fonte di sostentamento. È un alimento sano e nutriente, ha un basso indice glicemico ed è ricco di proteine e sali minerali come ferro, potassio e fosforo. Fornisce inoltre un notevole apporto di fibre che favoriscono il buon funzionamento dell’intestino e aumentano il senso di sazietà. Questo lo rende anche un grande aiuto per chi segue un regime dietetico, se assunto nelle giuste quantità ovviamente. È privo di colesterolo, contiene vitamine A, C e B e un’elevata quantità di selenio che gli conferisce proprietà antiossidanti.

La feta, il formaggio che fa bene alla dieta e all’organismo

La feta è un formaggio greco DOP facilmente reperibile al supermercato. Il suo gusto deciso e mediterraneo si presta ad insaporire molte pietanze. Viene preparata con il latte di pecora e, talvolta, anche di capra. Rispetto alla maggior parte dei formaggi freschi stagionati, può vantare un contenuto inferiore in grassi e calorie. Indubbiamente come tutti i formaggi va consumata con moderazione, non più di 50 gr e al massimo 4 volte a settimana. È ricca di aminoacidi essenziali, vitamine, sali minerali, proteine altamente digeribili, probiotici e calcio. Tutto questo la rende un alimento salutare e perfetto per l’estate.

Ecco come preparare un piatto unico leggero e sfizioso perfetto per l’estate e per la dieta

L’insalata di farro, feta e pomodorini è un piatto light sano e gustoso, di seguito le istruzioni per prepararlo.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di farro (ne esistono tipi che cuociono in meno di venti minuti);

300 gr di pomodorini;

300 gr di rucola;

200 gr di feta;

q.b. olio evo;

sale.

Preparazione

Porre una pentola piena d’acqua sul fuoco, aspettare che raggiunga l’ebollizione quindi versarvi il farro e salare. Lavare i pomodorini e tagliarli in 4 parti, quindi sciacquare anche la rucola e tagliarla grossolanamente, infine tagliare anche la feta a dadini. Porre gli ingredienti in un’insalatiera salarli e condirli. Quando il farro avrà raggiunto la cottura desiderata sciacquarlo sotto acqua fredda. Lasciarlo raffreddare e scolare per bene di modo che perda l’acqua in eccesso. A questo punto unirlo al condimento e mescolare bene, porre in frigo e lasciarlo insaporire fino al momento del pasto.

