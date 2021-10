I funghi sono molto amati dagli intenditori e la voglia di mangiarli si fa sentire soprattutto in autunno. Infatti, cosa c’è di meglio di questo alimento per finire in bellezza una lunga giornata di lavoro? I funghi si possono utilizzare per preparare risotti e sughi, ma si possono anche mangiare fritti e in mille preparazioni diverse.

Continuando a leggere, vedremo come preparare un piatto squisito a base di funghi pronto in pochi minuti: la focaccia in padella con funghi e provolone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ecco come preparare un piatto a base di funghi delizioso e speziato pronto in pochi minuti

La focaccia farcita non è il primo piatto a cui si pensa quando si vuole preparare qualcosa di semplice e veloce. Eppure, usando il lievito istantaneo per preparati salati, è molto facile da cucinare e il risultato sarà delizioso. Inoltre, con questa ricetta potremo cuocere direttamente in padella la focaccia.

Questa focaccia farcita si può preparare con diversi ripieni, come prosciutto e formaggio, salsiccia e friarielli e altri ancora. La focaccia farcita con funghi e provolone è, in ogni caso, buonissima e perfetta per questa stagione. Vediamo quindi come si prepara.

Ricetta della focaccia in padella con funghi e provolone

Come abbiamo visto, la focaccia farcita è una deliziosa pietanza, perfetta da servire come antipasto o per l’aperitivo. Ecco, quindi, come preparare un piatto a base di funghi delizioso e speziato pronto in pochi minuti.

Ingredienti:

400 gr di farina a piacere;

250 ml di acqua;

1 spicchio di aglio;

300 gr di funghi freschi o surgelati;

120 gr di provolone;

q.b. di olio evo;

1 bustina di lievito istantaneo;

1 cucchiaino di sale.

Procedimento

Per preparare la focaccia, cominciare cuocendo i funghi in padella per circa 15 minuti, insaporendoli con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio.

Continuare unendo in una ciotola capiente la farina, il sale e il lievito. Dopo aver amalgamato gli ingredienti, aggiungere acqua e olio ed impastare fino ad ottenere un panetto omogeneo. Si consiglia di impastare prima con un cucchiaio e poi a mano, per semplificare l’operazione.

Ora, dividere l’impasto a metà e stendere entrambe le metà in due cerchi di dimensioni simili. Dopodiché, farcire una metà con funghi e provolone a pezzetti e ricoprire con l’altra metà sigillando bene i bordi.

Infine, spostare la focaccia in padella e cuocere per circa 5 minuti per lato a fiamma moderata.

Ora, la focaccia è pronta per essere gustata, sia calda che fredda.

Approfondimento

Tanto gusto e bontà con questa ricetta piena di colore che sembra uscita da una favola