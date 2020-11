Ormai è un mese che siamo a dieta, ora che sta arrivando Natale non dobbiamo rinunciare al nostro obiettivo. Stare a dieta non vuol dire che non possiamo trovare gli alimenti giusti da preparare per festeggiare i cibi della tradizione natalizia. Rispetto al regime alimentare seguito, esiste una ricetta perfetta per non rinunciare al gusto e mantenere comunque la linea. Quindi, ecco come preparare un panettone light.

Di cosa stiamo parlando?

Per chi vuole stare attento alla linea anche durante le festa, ma non sa resistere al panettone, ecco la soluzione. I dolci classici si possono preparare anche eliminando i prodotti caseari e diminuendo consistentemente lo zucchero raffinato. Con la manualità giusta e la giusta dose di entusiasmo, prepareremo un dolce buono quanto il panettone tradizionale: ecco come preparare un panettone light.

Gli ingredienti per il panettone light

Per preparare un gustoso panettone light, possiamo usare, innanzitutto, la farina di soia o di lino al posto di quella di grano tenero. Il dolcificante al posto dello zucchero raffinato è forse il passaggio più importante. Possiamo usare anche le bacche di goji, perfette per l’organismo grazie ai loro nutrienti. Si possono mettere al posto dei canditi.

Per la farcitura, diamo spazio alla creatività. È consigliato l’utilizzo di frutta essiccata, gocce di cioccolata e scorze di arancia candita.

La preparazione di un panettone ha bisogno di tempo e di pazienza, ma il risultato finale è gratificante. Ci ripagherà del lungo tempo della sua preparazione. Se si desidera, si può scegliere di ideare anche piccoli panettoni mono porzioni da 80/100 gr. Sono molto carini da vedere e alla fine della cena gli ospiti avranno un piccolo panettone per uno.

Dedicare tanto tempo a questa ricetta natalizia, ci farà sentire soddisfatti. E possiamo condividere anche con i più piccini la preparazione di un dolce così buono. Ecco come preparare un panettone light, perfetto per chi vuole gustarsi le feste senza pensieri o sensi di colpa.