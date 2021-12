Ormai manca sempre meno alle festività natalizie ed è ora di cominciare a pensare agli ultimi regali da fare.

Chi ha le idee poco chiare potrebbe optare, oltre alle classiche candele profumate, per questi 3 regali di Natale per fare bella figura con i conoscenti.

Per chi avrà ospiti a casa durante le feste natalizie, questo è il momento giusto per cominciare a pensare anche al menù che prepareremo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Oltre al cibo è importante anche pensare a cosa preparare da bere, perché i brindisi sono fondamentali e immancabili durante le festività.

Se intendiamo sorprendere gli ospiti è bene pensare a qualcosa di originale, dalla facile preparazione e che non richieda troppo tempo.

Anche perché preparare antipasti, primi, secondi, contorni e dolci richiede generalmente molto tempo e fatica.

Ecco come preparare un irresistibile cocktail per gli ospiti con 3 semplici ingredienti e sorprendentemente non è lo Spritz

Se stiamo facendo la lista della spesa per un gustoso antipasto, potremmo optare anche per queste irresistibili polpette dal cuore filante e morbido che si sciolgono in bocca.

Scelto questo, in accompagnamento, dovremo offrire agli ospiti anche un cocktail degno di nota, che sia fresco, spumeggiante e si abbini bene all’antipasto.

Per brindare al meglio con i nostri ospiti potremmo preparare facilmente la Stella di Natale, un cocktail che sorprenderà con la sua frizzantezza.

Avremo bisogno di soli 3 ingredienti: il vermouth bianco, un liquore al limone e dello spumante brut.

Per prima cosa dovremo mescolare molto bene 3/5 di Vermouth bianco e 2/5 di liquore al limone, come il limoncello ad esempio, con cui riempiremo metà del bicchiere.

Fatto ciò, poco prima di servirlo dovremo aggiungere al drink dello spumante fino a riempire la restante metà del bicchiere, dandogli un tocco di frizzantezza.

A questo punto, per guarnire la nostra bevanda potremmo utilizzare una fetta di limone e della scorza.

Ecco quindi come preparare un irresistibile cocktail per gli ospiti con 3 semplici ingredienti e sorprendentemente non è lo Spritz.

Come anticipato, è molto semplice da realizzare ed è perfetto per chi non sa mai come sorprendere gli ospiti con qualcosa di nuovo e festivo.

Creare la magia di Natale

Specialmente durante le feste, la creatività è fondamentale per passare una vigilia ed un pranzo di Natale con i fiocchi.

Possiamo sbizzarrirci, a seconda delle nostre preferenze e del nostro gusto personale, sia per la decorazione della casa, sia per il menù che proponiamo, come abbiamo visto fino ad ora.

Un altro consiglio ancora, per esempio, riguarda il dolce. Oltre ai soliti struffoli e al torrone, potremmo infatti sorprendere gli ospiti con questo dolce dall’aspetto natalizio da preparare in soli 10 minuti.