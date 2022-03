I contorni sono dei piatti molto gustosi che spesso accompagnano secondi di carne o di pesce. Di solito sono degli alimenti a base di verdure o legumi, non troppo elaborati e che si preparano velocemente. Pensiamo, ad esempio, ad una semplice insalata mista. Oppure a questo contorno formato da patate gustosissime, croccanti fuori e morbide dentro, da preparare in poco tempo.

Un legume di stagione

Possiamo cucinare le verdure e i legumi in tanti modi. Ma ricordiamo di utilizzare sempre degli alimenti di stagione, perché conservano un maggior numero di nutrienti e hanno un costo inferiore. Se pensiamo ad un prodotto tipico della primavera, ci vengono subito in mente le taccole. A prima vista sembrano dei grandi fagiolini o dei baccelli di piselli appiattiti. Sono dei legumi primaverili molto utilizzati in cucina. Servono per preparare contorni sfiziosi e insalate. Sarebbero anche ricchi di proprietà importanti. Sono dei legumi che hanno poche calorie (18 calorie per 100 grammi) e sarebbero importanti per l’attività dell’intestino, perché favorirebbero una regolare evacuazione. Le taccole sono un alimento molto versatile, ma cerchiamo di non cuocerle troppo per evitare che vitamine e minerali si deteriorino.

Ecco come preparare un gustoso contorno primaverile perfetto per accompagnare carne e pesce senza trascurare la salute dell’intestino

Proprio le taccole sono l’alimento protagonista della ricetta che forniremo nelle prossime righe.

Ecco quindi gli ingredienti:

300 g di taccole;

200 g di pomodorini;

1 cucchiaio di capperi;

100 g di olive taggiasche denocciolate;

1 scalogno;

olio EVO q.b.;

sale e peperoncino q.b.

Iniziamo la ricetta lavando le taccole. Recidiamo le estremità e tagliamole a pezzetti. Laviamo anche i pomodorini e dividiamoli a metà. Prendiamo una pentola e aggiungiamo l’olio EVO, lo scalogno tritato finemente e il peperoncino. Aggiungiamo i pomodorini lavati e tagliati. Lasciamo cuocere per qualche minuto e uniamo le taccole a pezzetti, i capperi e le olive taggiasche. Aggiustiamo di sale, ma non esageriamo.

Ora non ci resta che far cuocere per circa 15 minuti. Controlliamo e aggiungiamo un bicchiere di acqua, se necessario. Ecco come preparare un gustoso contorno primaverile utilizzando pochissimi ingredienti. Ora serviamo le nostre taccole calde o anche fredde. Un contorno leggero, perfetto per accompagnare dei piatti di carne o pesce. Un ultimo consiglio: possiamo anche lessare, per qualche minuto, le taccole prima di unirle ai pomodorini.