È abitudine concludere il cenone o il pranzo di Natale con un dolce che possa deliziare i gusti di tutti. Spesso si ricorre al panettone o al pandoro diventati il simbolo di questa festa. Molti però non dimenticano la tradizione culinaria del nostro Paese e amano preparare qualcosa di tipico. Così facendo tengono in vita antiche abitudini e sapori che rischiano di perdersi, per cui ecco come preparare un dolce tradizionale che sarà il re della festa dopo il pranzo di Natale. Potrà essere utilizzato in ogni occasione conviviale durante le festività o come spuntino gustoso.

Un dolce tradizionale e croccante per palati sopraffini

Appartenente alla tradizione siciliana, questo dolce ha influssi del mondo arabo e si prepara utilizzando i semi di sesamo essiccati. Ricordiamo che il sesamo trova largo impiego anche nella panificazione e nelle cucine del resto del mondo come il Giappone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ingredienti

500 gr di semi di sesamo

600 gr di zucchero

100 gr di pistacchi secchi

100 gr di mandorle secche

un cucchiaino di cannella

buccia di un’arancia affettata finemente

Pulire e setacciare bene il sesamo acquistato perché potrebbero trovarsi piccole impurità che non possono essere incluse nel dolce. Far riscaldare il sesamo in padella il tempo che diventi un po’ croccante. In un’altra padella compiere la stessa operazione con le mandorle e i pistacchi precedentemente spezzettati. Far riscaldare in un tegame lo zucchero, farlo sciogliere fino ad imbiondirlo. A questo punto aggiungere il sesamo, le mandorle i e pistacchi. Infine mettere anche il cucchiaino di cannella e le bucce d’arancia affettate finemente. Mescolare fino a che il composto non si sia amalgamato bene in tutte le sue parti.

Ecco come preparare un dolce tradizionale che sarà il re della festa dopo il pranzo di Natale

Spegnere il fuoco e continuare a mescolare l’impasto per non farlo attaccare alla pentola. Preparare una spianatoia su cui poggiare un foglio di carta da forno. Buttare l’impasto ben caldo e spalmare con un cucchiaio di legno bagnato. Utilizzare un altro foglio di carta da forno per ricoprire il tutto e spianare con un mattarello. Appiattire il tutto fino ad arrivare ad uno spessore di 10 mm o dello spessore desiderato. Togliere la carta da forno e tagliare l’impasto a forma di rettangolo o di rombi. Separare i tocchetti con attenzione e fare raffreddare. Potete preparare questo croccantino variando le spezie e aggiungendo vari tipi di frutta secca, potete cioè personalizzarlo a vostro piacimento. Servire a fine pranzo per deliziare i palati dei più golosi.