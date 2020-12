Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il pesto è uno dei condimenti per la pasta più amati in assoluto dagli italiani. Ma non tutti sanno che è anche semplicissimo da preparare in casa! Infatti, se qualcuno volesse cimentarsi nell’impresa e cucinare un pesto con le sue mani, qui potrà trovare tutti i passaggi necessari. In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già spiegato come preparare in casa il pesto alla siciliana. Ma questa volta, vogliamo concentrarci su quello di origine genovese.

E allora, ecco come preparare un delizioso pesto fatto in casa che cambierà la serata della famiglia in poche e semplici mosse!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tutti gli ingredienti che servono per fare il pesto in casa

Ecco tutto ciò che servirà per dar vita ad un delizioso pesto fatto in casa:

150 gr di basilico

80 ml di olio extravergine di oliva

50 gr di parmigiano

40 gr di pinoli

aglio

sale grosso

Dopo essersi assicurati di avere tutti gli ingredienti in casa, bisogna passare alla ricetta. E quindi, ecco come preparare un delizioso pesto fatto in casa che cambierà la serata della famiglia in poche e semplici mosse!

La ricetta veloce

Per prima cosa, bisognerà lavare e asciugare con cura e delicatezza le foglie di basilico. Fatto ciò, bisognerà mettere metà delle foglie in un frullatore a immersione. Ora, sarà il momento di versare anche gli altri ingredienti. Prima di aggiungere l’olio, l’ideale sarà lasciarlo in frigo per circa mezz’ora prima di aggiungerlo al basilico. Assieme a basilico e olio, poi, bisognerà mettere un pizzico di sale, i pinoli e l’aglio. Dopo aver frullato per un paio di minuti, sarà il momento di aggiungere anche il parmigiano e continuare a frullare fino a che il composto non sarà totalmente omogeneo. Queste dosi saranno perfette per una cena di 5 persone. Ma, se il pesto dovesse avanzare, lo si può tranquillamente congelare in un vasetto per un’altra occasione!