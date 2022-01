Il risotto è una preparazione molto apprezzata dagli italiani. Farlo è molto semplice, ma se vogliamo preparare un risotto a regola d’arte ci sono delle regole precise da seguire. Ne esistono moltissime varianti: dalle più golose e ricche a quelle vegetariane e più salutari.

Oggi vogliamo svelare una ricetta particolare che ci permetterà di realizzare un risotto delizioso usando un comunissimo ingrediente di stagione. Stiamo parlando del broccolo.

Se crediamo che con questo ortaggio non possiamo realizzare piatti super golosi ed invitanti, ci sbagliamo di grosso.

Dunque, ecco come preparare un cremosissimo risotto ai broccoli in soli 20 minuti per un pranzo o una cena con i fiocchi.

Questa ricetta è perfetta per chi vuole cucinare un risotto diverso dal solito e dal sapore unico e travolgente. Se vogliamo saperne di più non ci resta che continuare a leggere la ricetta.

Ingredienti

350 g di riso Carnaroli;

1 broccolo medio;

200 g di salmone affumicato;

1 spicchio d’aglio;

100 ml di vino bianco;

500 ml di brodo vegetale;

60 g di burro;

40 g di formaggio grattugiato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Ecco come preparare un cremosissimo risotto ai broccoli in soli 20 minuti per un pranzo o una cena con i fiocchi

Per preparare questo magnifico risotto, partiamo dal broccolo. Laviamolo accuratamente rimuovendo le parti dure e riduciamolo in cimette. In un tegame, mettiamo lo spicchio d’aglio e facciamolo rosolare per qualche minuto con un terzo del burro a disposizione.

Uniamo il broccolo al soffritto, aggiungiamo un bicchiere d’acqua, un pizzico di sale e lasciamo cuocere per circa 5 minuti con il tegame coperto. A questo punto, facciamo scaldare il brodo e rimuoviamo lo spicchio d’aglio dai broccoli. Adesso aggiungiamo il riso ai broccoli in padella e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo il vino bianco ed aspettiamo che evapori completamente.

A questo punto, iniziamo ad aggiungere il brodo poco alla volta mescolando di tanto in tanto. Tagliamo il salmone affumicato a pezzetti e, poco prima di terminare la cottura, aggiungiamolo al risotto.

Spegniamo la fiamma e mantechiamo il risotto prima aggiungendo il burro e infine il formaggio grattugiato. Il riso dovrà essere al dente a fine cottura. Aggiustiamo di sale, aggiungiamo un pizzico di pepe ed amalgamiamo il tutto. Serviamo il nostro cremosissimo risotto ancora caldo.

