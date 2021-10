Ecco come preparare un cous cous alla zucca perfetto per riscaldare le prossime serate invernali e fare il pieno di benefici

Prendiamo una manciata di questo tipo di semola amata da tutti ed uniamola all’ortaggio più famoso e desiderato dell’autunno. Verrà fuori una ricetta molto particolare e sfiziosa, senza però tralasciare la questione salutare.

La zucca è la regina della tavola autunnale. Protagonista della festa di Halloween, ruba la scena anche nel mondo culinario perché si presta ad essere cucinata per tanti piatti diversi. Dalle vellutate, ai secondi, fino ai dolci. Ma è deliziosa anche nella sua semplicità: basta infatti lasciarla cuocere al forno con un filo di olio e avremo già svoltato la nostra cena.

Inoltre come tutti gli alimenti di colore arancione è ricca di betacarotene, utile per la salute di pelle e occhi. È costituita per la maggior parte da acqua ed è un alimento a bassissimo contenuto calorico (solo 18 kcal ogni 100 grammi). La presenza molto alta di sali minerali come potassio, ferro e calcio e di fibre le fa meritare il posto di un super cibo.

Insomma non ci resta che riempire i nostri pranzi e le nostre cene con questo meraviglioso ortaggio arancione.

Vediamo allora come preparare un cous cous alla zucca perfetto per riscaldare le prossime serate invernali e fare il pieno di benefici.

Questa combinazione servita calda sarà perfetta per i nostri pranzi in ufficio o fuori casa, e ci garantirà un vero e proprio carico di fibre. Rispetto al classico cous cous estivo che risulta più fresco, questo sarà maggiormente adatto alle basse temperature per via degli ingredienti e della cottura.

Ci serviranno:

250 gr di cous cous;

250 ml di acqua o brodo vegetale;

1 porro;

800 gr di zucca;

Olio q.b;

150 gr di petto di pollo (da escludere per la versione vegetariana);

Noci/2-3 castagne a piacimento;

Semi di zucca.

Prima di tutto tagliamo la zucca a cubetti dopo averla pulita. Lasciamola andare in padella con il porro e l’olio. Lasciamo rosolare qualche minuto e aggiungiamo un cucchiaio di acqua o brodo. Poi chiudiamo con il coperchio e lasciamo andare per 15 minuti. Nel frattempo cuociamo il nostro cous cous in acqua calda oppure nel brodo vegetale. Infariniamo leggermente il petto di pollo dopo averlo tagliato a cubetti o straccetti, e passiamolo sulla padella assieme alla zucca. Regoliamo di sale e pepe, e volendo della cannella. Occupiamoci ora di sgranare il cous cous, aggiungiamolo alla padella con la zucca e il pollo e mantechiamo il tutto. Serviamo caldo in una ciotola con delle noci o qualche castagna. A piacimento anche semi di zucca e ancora cannella a piacere. Con questo piatto velocissimo faremo un carico di sfiziosità e proprietà benefiche.