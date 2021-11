Quanti di noi si sono gustati alla fine di una sciata un bel bombardino pieno di panna che ci ha rimesso in forze? Questa bevanda alcolica tipica della montagna è gustosissima e dolcissima. Ed è inoltre perfetta per scaldare le serate in compagnia, magari nel giardino di casa. L’ideale è di gustarla insieme a dei dolcetti o a delle castagne vicino ad un focolare, per un bel dopo cena tra amici e parenti.

Questo cocktail cremoso, infatti, è un perfetto fine pasto se non siamo in settimana bianca.

Ma cosa serve per questa bomba di alcol e dolcezza? È facilissimo, bastano pochi ingredienti e anche pochi minuti, ma l’effetto è assicurato. La ricetta varia da zona a zona. La sua origine si fa risalire proprio nella baita del Mottolino nel 1972, a Livigno. Il nome deriva dalla vera e propria vampata di calore (e di calorie!) che ci assale una volta mandato giù. La gradazione alcolica, infatti, può raggiungere circa i 30°. Si consuma spesso alla fine della giornata di scii e non prima. Ecco, dunque, come preparare questa tipica bevanda da montagna incredibile da far scoppiare le papille gustative di bontà ottima per le serate in compagnia.

Ingredienti per lo zabaione:

90 gr di tuorli da circa 5 uova;

50 gr di Marsala;

50 gr di Rhum (o Brandy);

20 gr di zucchero.

Per guarnire:

300 gr di panna montata;

cioccolato a scaglie.

Ecco come preparare questa tipica bevanda da montagna incredibile da far scoppiare le papille gustative di bontà ottima per le serate in compagnia

Prima di tutto dobbiamo preparare lo zabaione. In un pentolino versiamo rhum, marsala e metà dello zucchero e cominciamo a scaldare. Lasciamo a fiamma molto bassa. A bagnomaria mettiamo i tuorli e l’altra parte dello zucchero. Sbattiamo il composto che viene fuori e con un termometro controlliamo la temperatura di circa 80/85°. Versiamo in dei bicchierini di circa 100 ml.

Intanto versiamo la panna in un recipiente e sbattiamo a velocità media con le fruste fino a montarle a neve. Mettiamo la panna in una sac-à-poche e guarniamo i bicchierini facendo una specie di spirale. A questo punto concludiamo con del cacao amaro in polvere e a scaglie.

Esistono, oltre a questa, altre due versioni. Quella con solo zabaione e caffè, oppure con zabaione e whiskey.

Gustiamo il bombardino ancora bollente. Questo cocktail giallo e bianco, sarà una vera e propria bombardata tra l’alcol e la temperatura a cui viene servito.