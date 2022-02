La torta salata è sicuramente la ricetta salva cena per eccellenza, perfetta da preparare quando si ha poco tempo per cucinare. Ideale da servire in ogni occasione, si tratta di una pietanza molto economica, semplice e veloce da realizzare. Infatti, bastano davvero pochissimi ingredienti ed anche un pizzico di fantasia, per fare in modo di utilizzare anche il cibo avanzato in frigorifero.

Oggi vedremo come preparare una squisita torta salata ai cavolfiori, speck e scamorza. Per farla avremo bisogno di:

un rotolo di pasta sfoglia;

mezzo kg di cavolfiore;

180 g di speck;

200 g di scamorza;

200 g di stracchino;

60 g di formaggio grattugiato;

sale, pepe ed erba cipollina;

20 g di latte;

10 g di panna fresca liquida;

un tuorlo d’uovo.

Quindi, ecco come preparare questa deliziosa torta salata, senza utilizzare le solite patate o zucchine

Innanzitutto, puliamo il nostro cavolfiore eliminando con un coltello il gambo e le foglie esterne. Dopo di che, dividiamolo tagliando tutte le cime, staccandole una per volta. Fatto ciò, laviamole sotto l’acqua corrente e nel frattempo facciamo bollire dell’abbondante acqua in una pentola. Raggiunto il bollore, cuociamo le cime di cavolfiore per circa 10 minuti e, una volta pronte, scoliamole in una ciotola con dell’acqua fredda.

Ora, con una forchetta, rompiamo le cime di cavolfiore, aggiungiamo tutto lo stracchino ed il formaggio grattugiato ed iniziamo a mescolare il tutto. Una volta finito, inseriamo anche la scamorza e lo speck entrambi tagliati a cubetti e continuiamo a rimestare.

Fase finale della ricetta

Mettiamo il composto un attimo da parte e srotoliamo la pasta sfoglia, sistemandola in una teglia ricoperta di carta forno. Bucherelliamo la base con i rebbi di una forchetta ed iniziamo a distribuire in maniera omogenea ed uniforme il composto di cavolfiore.

Una volta livellata la superficie, riportiamo i bordi esterni verso l’interno della torta. A questo punto, in una ciotola sbattiamo un tuorlo d’uovo e mescoliamolo insieme al latte ed alla panna fresca liquida.

Questo composto andrà poi spennellato sui bordi, per fare in modo che non si brucino durante la cottura e che risultino ben dorati.

Inforniamo la torta a 180 gradi per 40 minuti e, prima di servirla a tavola, lasciamola intiepidire per qualche minuto. In questo modo, durante l’assaggio, riusciremo a percepire distintamente tutti i sapori e, soprattutto, non ci ustioneremo nel farlo. Quindi, ecco come preparare questa deliziosa torta salata da servire come antipasto o contorno.