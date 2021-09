La passione per la cucina si è diffusa sempre di più negli ultimi anni. Cucinare rilassa e permette di dare sfogo alla creatività. Ricreando anche dei piatti gustosi e invitanti.

Si era trattato di come sorprendere tutti con un’insalata semplice ma gustosa ideale in qualsiasi occasione. Il risultato è stato sorprendentemente incredibile. Ma se si pensa ad una classica verdura come le patate, si sa come proporle in modo davvero sfizioso? Grazie a questo articolo si scoprirà una ricetta unica e facile da fare. Perfetta per accompagnare qualsiasi piatto.

Ecco come preparare patate gustose e croccanti con una famosissima ricetta tradizionale

La cucina italiana è ricca di gustose ricette amate in tutto il mondo. Con semplici ingredienti si può dar vita a piatti indimenticabili e squisiti.

Le patate sono un ortaggio che si trova anche a settembre e possono essere utilizzate in diversi modi. Fritte o in purea riescono ad abbinarsi benissimo a molti secondi piatti.

Inoltre, sono anche perfette per dei piatti unici. Si era svelato in precedenza il segreto per cucinare una torta salata semplice e veloce. Tutti invidieranno la nostra bravura. Ma come dare un tocco di originalità a questi tuberi ormai sempre più comuni?

Pochi ci pensano ma basterà proporre la ricetta delle patate “mpacchiuse”. Ecco come preparare patate gustose e croccanti con una famosissima ricetta tradizionale. Tutti si leccheranno i baffi.

La ricetta originale richiede pochissimi ingredienti. Basteranno solo 1 kg di patate e 500 g di strutto, che sarà importante per ottenere un risultato perfetto.

Come preparale

Per prima cosa bisognerà lavare le patate e pelarle. Poi andranno tagliate a fette non troppo sottili. Nel mentre bisognerà sciogliere e scaldare lo strutto in una padella.

A questo punto si dovranno versare le patate e coprirle con un coperchio lasciandole cuocere per 15 minuti. Una volta passati questi minuti si potranno scoperchiare ma si dovranno continuare a cuocere.

Sarà fondamentale non girare le patate durante la cottura. Così facendo queste inizieranno ad incollarsi tra di loro e a creare un unico foglio di patate.

Dopo altri 15 minuti di cottura le patate saranno cotte, dorate e attaccate fra di loro. Quindi quasi pronte per essere gustate.

Si consiglia di tamponarle con un po’ di carta assorbente per togliere l’unto in eccesso. Con un pizzico di sale e qualche foglia di rosmarino le patate “mpacchiuse” saranno pronte da servire.