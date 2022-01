Molti di noi dopo le feste natalizie hanno diversi panettoni e pandori avanzati che sono difficili da smaltire.

Per questo motivo potrebbe essere interessante sapere che bastano questi 3 metodi alternativi per utilizzare il panettone avanzato per pranzi e cene evitando sprechi.

Potremmo per esempio farcirli con delle creme che renderanno questi dolci natalizi deliziosi, soprattutto nel caso avessimo ospiti a cena.

Se siamo stufi della solita panna oppure del cioccolato potremo optare per lo zabaione, che sarà molto semplice da preparare utilizzando solo pochi ingredienti.

Ecco come preparare lo zabaione velocemente rendendolo cremoso e perfetto da abbinare a panettoni e pandori avanzati

È bene comunque sapere che la crema allo zabaione si abbina a diverse preparazioni dolciarie, come per esempio le classiche frittelle.

Per chi ha poco tempo a disposizione esiste un trucchetto che in pochi conoscono per prepararlo rapidamente.

Per preparare questa crema, infatti, non sarà necessario procedere con la cottura a bagnomaria, riusciremo ad averla pronta in una decina di minuti.

Innanzitutto dovremo mettere 500 grammi di latte intero in un pentolino che faremo poi scaldare sul fuoco avendo cura di non farlo bollire.

Quando sarà ben caldo spegniamo il fuoco e in un secondo pentolino versiamo 100 grammi di zucchero, 3 tuorli d’uovo e 45 grammi di amido di mais.

A questo punto dovremo procedere, utilizzando una frusta a mano, miscelando bene tutti gli ingredienti.

Mettiamo il pentolino su fuoco basso ed aggiungiamo gradualmente il latte mentre continuiamo a mescolare con la frusta.

Noteremo che pian piano la crema diventerà densa ed a questo punto sarà arrivato il momento di spegnere la fiamma.

Aggiungiamo ancora mezzo bicchiere di marsala e terminiamo la preparazione amalgamando il tutto il più velocemente possibile.

Trasferiamolo in una ciotola, copriamola con della pellicola trasparente e mettiamola in frigo per gustarla in un secondo momento.

Ecco come preparare lo zabaione velocemente rendendolo cremoso e perfetto da abbinare a panettoni e pandori avanzati oppure consumandolo a cucchiaiate.

Come consumarlo

Questa crema potrebbe anche essere utilizzata per farcire diverse tipologie di torte, soprattutto quelle di frutta fresca.

In alternativa, se optiamo per consumarla direttamente come dessert, potremo aggiungere anche un paio di biscotti che la renderanno ancora più irresistibile.

Lettura consigliata

Non solo banane, ecco come sostituire le uova nelle ricette dolci con questi 3 alimenti che molti hanno in cucina