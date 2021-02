Tutti si sono sempre chiesti quale sia la ricetta segreta delle pizzette dei buffet delle feste. Ebbene, le soffici originali pizzette tonde sono facilissime da preparare grazie all’ingrediente speciale che nessuno conosce.

Amate dai bambini e non solo, sono un boccone stile uno tira l’altro. Piccole e soffici dal gusto tipicamente rustico che fa venire l’acquolina in bocca.

La preparazione è molto veloce e pratica e grazie a l’ingrediente segreto, il latte, la pasta avrà una consistenza soffice e irresistibile. La ricetta può essere variata sostituendo il latte con l’acqua e si possono preparare anche nella versione senza il pomodoro, farcendo con salumi e mozzarella.

Infine sono perfette da preparare anche in anticipo, in quanto possono essere anche congelate dopo la cottura. Se si ama la pizza, non si potrà far a meno di provare una versione speciale dal colore viola, per il suo ingrediente naturale che nessuno ha mai provato nella ricetta proposta qui.

Ingredienti

250 g farina

150 g latte

un cubetto di lievito di birra fresco

un filo di olio extravergine d’oliva

un pizzico di sale

passata di pomodoro

mozzarella

un pizzico di origano

Ecco come preparare le originali soffici pizzette tonde con questo ingrediente speciale

Procedimento

Iniziare la preparazione versando in un recipiente la farina, il lievito, il latte, un pizzico di sale e l’olio. Iniziare a impastare energicamente per avere dopo qualche minuto, un impasto omogeneo e liscio.

Prendere l’impasto e iniziare a stenderlo con le mani unte di olio, su un piano da lavoro ben infarinato e ritagliare con un coppa pasta o a mano le forme tonde delle pizzette.

I dischetti dovranno essere alti meno di mezzo centimetro e dovranno essere riposti ben distanziati su una teglia ricoperta di carta da forno.

Lasciar lievitare per circa 20 minuti a forno spento con la luce accesa e successivamente versare su ogni pizzetta un cucchiaio di pomodoro, un pizzico di origano ed un ciuffetto di mozzarella.

Infornare per circa 15 minuti a 180°C e sono ottime da servire sia calde che fredde.