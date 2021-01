La provincia di Cuneo è conosciuta soprattutto per i vini, i tartufi e la nutella. Langhe, montagne e colline meravigliose che ci regalano prodotti unici nella nostra Nazione e, forse al mondo.

Ci sono, però, prodotti altrettanto strepitosi che sono meno conosciuti al grande pubblico italiano. Parliamo oggi, infatti, di carote e, in una piccola frazione di Cuneo, ne nascono di stupende. Stiamo parlando di San Rocco Castagnaretta e delle sue famose carote che si presentano sode e con linee quasi violastre. Sode, grosse e gustosissime, le carote di San Rocco Castagnaretta sono perfette per questa ricetta. Le possiamo trovare nei migliori supermercati o nei nostri mercati rionali. Ecco come preparare le migliori carote al forno di sempre in 20 minuti.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari:

a) 400 grammi di carote;

b) uno spicchio d’aglio;

c) burro quando basta;

d) olio evo;

e) acqua;

f) prezzemolo.

Ricetta

Secondo questa ricetta per preparare le carote al forno bisogna seguire i consigli di ProiezionidiBorsa. In particolare, dobbiamo tagliarle e metterle sott’acqua fredda come ben spiegato in questo articolo.

Se vogliamo evitare questa procedura e vorremmo velocizzare la preparazione, dobbiamo passare per la bollitura. Certamente risparmiamo tempo, ma la bollitura fa naturalmente perdere del gusto alle carote.

Delle due l’una quindi: o gusto o velocità. Ad ogni modo, in seguito dobbiamo prendere la teglia da forno e imburrarla per bene. Sarebbe meglio il burro salato, ma anche quello chiarificato va benissimo. Poi, prendiamo uno spicchio d’aglio e sfreghiamolo bene sulla teglia. Serve, infatti, che ci sia una nota d’aroma più che l’aglio vero e proprio.

In seguito, disponiamo, quindi, le nostre carote tagliate e ci versiamo un filo d’olio evosopra. Infine, prendiamo il prezzemolo e tagliuzziamolo. Forno a 180 per venti minuti e via, ecco come preparare le migliori carote al forno di sempre in 20 minuti.