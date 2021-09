Alla parola brownies ci viene già l’acquolina in bocca. Questi dessert al cioccolato sono perfetti per una merenda in compagnia o per colazione. Non mancano solitamente alla fine di feste o apericena, e i ristoranti li propongono accompagnati da gelato o panna.

La torta di partenza ha una forma rettangolare, solitamente abbastanza spessa e viene tagliata in quadrati. Questi prendono il nome di brownie quindi marrone per via del colore dato dal cioccolato. L’origine di questo dolce è statunitense. Furono pensati alla fine del 1800 come un dolcetto per le donne che frequentavano il Chicago World’s Columbian Exposition. Piccolo, non troppo pesante, comodo da mangiare anche durante un pranzo al sacco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come preparare la versione bionda di questi dolcetti buonissimi e super famosi

Il cioccolato rende i classici brownies unici e golosi. Il cacao infatti si trova sia nell’impasto che nei pezzetti che poi si sciolgono inondando la nostra bocca di un sapore delizioso.

E se fossero senza cioccolato? Sembra che l’incanto della golosità si interrompa. Invece si può trovare una soluzione alternativa che abbia la stessa dolcezza.

Per gli allergici o anche per i non amanti del cioccolato c’è la blondie cake. Questa torta è composta di fichi e mandorle, e basterà tagliarla a quadretti per avere lo stesso effetto.

Ecco allora come preparare la versione bionda di questi dolcetti buonissimi e super famosi.

Come ingredienti ci serviranno:

120gr di farina 00;

150 gr di zucchero;

100 gr di burro (o 80 gr di olio di semi);

80 gr di farina di mandorle;

3 uova;

6/7 fichi;

Mandorle q.b (in alternativa nocciole);

1 bustina di lievito per dolci.

Prima di tutto dobbiamo mescolare le farine sia 00 che alle mandorle in una ciotola dopo averle setacciate. Aggiungiamo lievito e zucchero e amalgamiamo bene. Facciamo fondere bene il burro a bagno maria. Sbattiamo le uova con una frusta o una forchetta e aggiungiamole all’impasto. A questo punto uniamo il burro fuso (o l’olio). Nel frattempo peliamo i fichi e puliamoli bene. Alcuni li tagliamo a tocchetti altri invece a fettine.

Incorporiamo all’impasto i fichi a pezzettini e un po’ di mandorle.

A questo punto versiamo il tutto in una teglia rettangolare imburrata e infarinata oppure rivestita di carta da forno.

Terminiamo aggiungendo sulla superficie del nostro dolce altre mandorle e i fichi precedentemente tagliati a fette.

Non ci resta che infornare a 180° per 30/40 minuti circa.

Quando i nostri “blondie brownies” saranno pronti serviamoli con altri fichi e magari una soffice crema al mascarpone o con una glassa ai fichi.