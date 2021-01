Il vantaggio di questo dolce è che è facile da farsi e ha si può variare in mille modi con la frutta di ogni stagione. Ecco allora la ricetta della nonna per come preparare la Bavarese al liquore della nonna incredibilmente buona e senza forno.

Ingredienti della Bavarese

100 gr di zucchero;

3 uova;

400 gr di latte intero;

10 gr di gelatina;

1 bicchierino di brandy o simili;

250 gr di panna;

frutta sciroppata, composta o frutta di stagione;

cioccolato fondente.

Preparazione

Mettiamo in un recipiente largo e fondo lo zucchero con 3 tuorli di uovo, e lavoriamo energicamente con una frusta finché non diventi una crema perfettamente liscia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La allunghiamo, lavorandola sempre con la frusta, aggiungendo il latte caldo, ma non bollente.

Ora si passa il composto attraverso un setaccio, mettendolo in un tegame e poi a fuoco lento per circa 10 minuti.

Ritiriamo il tegame dal fuoco e incorporiamoci la gelatina già sciolta e un bicchierino di liquore. Si ripassa nuovamente al setaccio e si rimesta il composto affinché si raffreddi, e si aggiunge, prima che coaguli, la panna montata.

Si versa questo composto in uno stampo e si mette in un luogo freddo o in frigo per almeno un’oretta.

Ecco come preparare la Bavarese al liquore della nonna incredibilmente buona e senza forno

Sformare poi con cura, applicando allo stampo un piatto e rovesciando di colpo. Se non si stacca, si imbeve un panno di acqua calda e si applica alle pareti dello stampo per pochi secondi.

Si può riempire il centro di questa bavarese di frutta sciroppata se in inverno, o frutta varia di stagione. Anche la composta di mele e di pere si adatta benissimo a questa torta molto versatile.

Decoriamo infine la piramide di frutta con fiocchi di panna montata. Il bordo se si vuole di cioccolata fusa.

Eccola la ricetta della nonna per il Carnevale del sanguinaccio, delizia di tutti i bambini, e rivisitata per poterle realizzare senza l’aggiunta di sangue di maiale.