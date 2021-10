Il nuoto è uno sport completo e perfetto per essere praticato ad ogni età, sia per rilassarsi che per tenersi in forma. È un’attività che permette anche a chi soffre di problemi alle ginocchia o alla schiena di fare regolarmente sport, senza conseguenze dolorose. Infatti, in acqua non si rischia di sollecitare eccessivamente schiena e articolazioni, rendendo il nuoto una scelta alla portata di tutti per allenarsi.

Perciò, se si è alla ricerca di una nuova passione per fare il pieno di endorfine, il nuoto è la scelta ideale. Continuando a leggere, vedremo cosa portare nel nostro borsone da piscina per avere tutto il necessario sempre con noi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco come preparare in pochi minuti il borsone per la piscina senza dimenticare nulla di essenziale

Moltissime persone tendono a mal sopportare il momento in cui c’è da preparare il borsone per la palestra o la piscina. Ricordarsi tutto ciò che potrebbe servire è difficile, e il rischio è o di portare troppe cose con sé, o di dimenticarne di fondamentali. Ecco, quindi, una piccola lista delle cose fondamentali da portare con sé in piscina:

costume da bagno, occhialini e cuffia: sembrerà banale, ma c’è chi riesce a dimenticare anche questi oggetti. Si consiglia di tenerli sempre in un sacchetto impermeabile, tutti insieme, sia per non dimenticarne un pezzo che per riporli dopo la nuotata. Così facendo, eviteremo di bagnare l’intero contenuto del nostro borsone;

ciabatte: sono le compagne inseparabili e fondamentali in ogni piscina e ci proteggono dalle infezioni che si potrebbero contrarre camminando scalzi;

accappatoio e asciugamano: entrambi sono fondamentali, uno da tenere andando verso la piscina e l’altro per asciugarsi dopo la doccia;

prodotti per la doccia, spazzola ed elastico: anche in questo caso, si consiglia di tenere questi prodotti in un comparto a parte, come un beauty case;

cambio di vestiti: ricordiamoci, infine, che se avevamo già il costume sotto ai vestiti venendo in piscina, avremo bisogno di un cambio;

soldi, documenti e tessera della piscina.

Ecco, quindi, le cose da non dimenticare quando si va in piscina.

Perché scegliere il nuoto

Come abbiamo visto, quando si va in piscina sono molti gli oggetti di cui avremo bisogno. Ma seguendo questa lista, ecco che sapremo come preparare in pochi minuti il borsone per la piscina senza dimenticare nulla di essenziale. Cominciare a nuotare può essere davvero la scelta migliore da fare, sia se si è sovrappeso, sia se si cerca una valvola di sfogo per lo stress. Infatti, stare in acqua fa sentire in pace con sé stessi, leggeri e liberi.

In più, in piscina è possibile sia nuotare semplicemente nelle corsie, che seguire diversi corsi divertenti ed originali. Tra questi, ricordiamo la pallanuoto, che richiede una buona prestanza fisica. Oppure, i tuffi, una pratica adrenalinica e veramente divertente. Oppure ancora, nuoto sincronizzato, per mettere in mostra la nostra eleganza e grazia.

Perciò, andare in piscina offre davvero molte alternative divertenti per intrattenersi e mantenersi in forza e sereni.

Approfondimento

In pochi sanno quali sono gli sport migliori e perfetti per migliorare la propria postura e divertirsi