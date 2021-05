Sono tante le merende che i nostri figli adorano, specialmente quelle da tenere in frigo. Anche durante le stagioni più fredde queste non devono mai mancare. Infatti, non sono solo le preferite dai bambini, ma, con l’arrivo dell’estate, abbiamo proprio bisogno di rinfrescarci il palato. Come consuetudine vuole, il consumo di gelato durante la bella stagione è inevitabile. E se questa trasformassimo questa famosa merenda in una specie di gelato?

In questo modo coniugheremmo le due merende preferite dai bambini: il Fruttolo e il gelato. Ebbene sì, fare il Fruttolo a casa e trasformarlo in gelato è davvero semplicissimo. Ecco come preparare in casa e in soli 5 minuti la merenda fresca più amata dai bambini con soli 3 ingredienti.

Ingredienti per la merenda gelato fatta in casa

frutta (la scelta è opzionale e si può scegliere qualsiasi frutta sia di nostro gradimento);

zucchero a velo;

formaggio spalmabile.

Procedimento

Ecco come preparare in casa e in soli 5 minuti la merenda fresca più amata dai bambini con soli 3 ingredienti.

Per prima cosa bisogna lavare la frutta selezionata, che siano fragole, pesche, banane, albicocche ecc. Anche se la scelta della frutta da utilizzare è libera, a seconda del gusto, però è meglio optare per quella di stagione. Oppure quella che sia un po’ più dolce rispetto al resto della frutta. Tagliamo la frutta a pezzetti e con il frullatore o il mixer frulliamoli insieme allo zucchero a velo, fino ad ottenere una crema soffice e leggera. Lasciamo riposare un po’ e nel frattempo prendiamo il formaggio spalmabile e lo versiamo in una ciotola. Con l’aiuto di un colino filtriamo la crema di frutta e zucchero a velo affinché non ci siano grumi o semi nella stessa ciotola del formaggio. Con la spatola o un cucchiaio amalgamiamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Il nostro Fruttolo è pronto per essere gustato. Per chi lo volesse versione gelato posizioniamo nel Fruttolo un bastoncino di legno e mettiamo in freezer fino alla sua solidificazione.

