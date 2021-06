Ecco come preparare il sorbetto di melagrana un dolce leggero e buonissimo ricco di proprietà benefiche per l’organismo e semplice da cucinare

Per concludere ogni pasto in bellezza ciò che non può mancare è il dolce. D’estate poi si preferisce qualcosa di fresco, leggero, ed uno dei più apprezzati è il sorbetto: dolce freddo al cucchiaio a base di sciroppo di zucchero e frutta.

Esistono diversi tipi di sorbetti, a seconda del frutto che si usa per prepararlo, ed una novità decisamente da provare è il sorbetto di melagrana.

Il sorbetto di melagrana è la perfetta conclusione di una cena tra amici, è leggero e delizioso, oltre che genuino. Infatti, è un frutto ricco di antiossidanti, vitamina C ed altre molecole che fanno molto bene al nostro organismo. Vediamo quindi come preparare il sorbetto.

Ingredienti

a) 120 gr di zucchero;

b) 250 ml di acqua;

c) 200 ml di succo di melagrana;

d) un cucchiaio di succo di limone;

e) un pizzico di sale;

f) chicchi di melagrana.

Procedimento

Per preparare questo dolce leggero e buonissimo si comincia dallo sciroppo. Prima di tutto versare l’acqua, lo zucchero ed il sale in un pentolino e portare a bollore a fiamma bassa. Da quando bolle, lasciar cuocere ancora 2 minuti per poi spegnere e far raffreddare lo sciroppo.

A questo punto, sgranare i chicchi di 2-3 melagrane e ricavarne il succo usando un estrattore o, in alternativa, uno schiacciapatate.

Filtrare il succo ed unirlo allo sciroppo, poi aggiungere anche il succo di limone ed i chicchi di melagrana. Ora, dopo aver mescolato, versare il tutto in un contenitore ermetico di vetro e gelare nel congelatore per almeno 3 ore.

Trascorso il tempo necessario, prelevare il contenitore e rompere il ghiaccio che si sta formando. Rimettere il contenitore nel congelatore e ripetere l’azione dopo 3 ore, per poi far riposare il sorbetto in freezer per almeno una notte.

A questo punto il sorbetto sarà pronto, e lo si potrà servire così, o frullarlo per renderlo più omogeneo.

In conclusione, con questa semplice ricetta avremo un dessert perfetto per l’estate, genuino e ricco di nutrienti.

