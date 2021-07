Le ricette di piatti freddi e di insalate da portare a pranzo o a cena sono veramente tante. Queste pietanze ci permettono di saziarci e di avere i giusti nutrienti per affrontare la giornate senza soffrire troppo il caldo.

Oltre ai primi o ai secondi piatti, anche i contorni sono importanti, arricchiscono il nostro piatto e alcuni possono essere serviti anche come merenda. Un esempio possono essere le pannocchie, in Italia, specialmente al sud, si mangiano lesse soprattutto d’estate.

In spiaggia o per le vie del centro è facilissimo trovare i rivenditori di pannocchie bollite. Sono amate dai grandi e dai più piccini e sono una pietanza tradizionale la cui ricetta si tramanda di generazione in generazione.

Ecco come preparare il contorno estivo che delizierà anche i più piccini

Al posto del classico mais in scatola, che è pur sempre gustoso e apprezzato, possiamo scegliere di mangiare le pannocchie lesse. Sono semplici e veloci da preparare e sicuramente sono un contorno salutare da servire.

Si tratta di uno spuntino spezza fame particolarmente amato dai bambini per via del sapore dolciastro che lo contraddistingue. Vediamo insieme come preparare questo contorno estivo.

Ingredienti

Gli ingredienti indicati sono da intendersi per 4 persone. Per preparare questo contorno tradizionale abbiamo bisogno di:

4 pannocchie grandi;

Sale q.b. ;

Acqua q.b..

Preparazione

Prendiamo una pentola, riempiamola d’acqua e mettiamola sul fuoco. Nel frattempo puliamo per bene le pannocchie ed eliminiamo le foglie esterne e tutti i loro filamenti. Non appena l’acqua sarà leggermente riscaldata, vi mettiamo le pannocchie e attendiamo la fase di ebollizione.

Lasciamo cuocere per almeno 40 minuti. Consigliamo di controllare la cottura di tanto in tanto. Per fare ciò basterà sollevare le pannocchie dall’acqua di cottura, staccare un chicco e assaggiarlo. Saranno pronte quando i chicchi inizieranno a spaccarsi. Scoliamo le pannocchie, saliamole al punto giusto e serviamole. Possiamo aggiungere un filo d’olio d’oliva, senza esagerare, del burro fuso o della maionese, ma le pannocchie sono deliziose anche da sole. Ecco come preparare il contorno estivo che delizierà anche i più piccini.