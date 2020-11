La Russia è un paese bellissimo. Se si visita Mosca o San Pietroburgo si rimarrà veramente affascinati dalla loro spettacolarità. Questo paese però non offre solo un’architettura unica nel suo genere, ma anche una cucina buonissima, oltre alla Vodka. Quindi ecco come preparare il Borscht, la fantastica ricetta russa. A Mosca è possibile visitare il Museo del Cremlino, la Piazza Rossa e l’Armeria. Ma anche la metropolitana della città è spettacolare, e se fa molto freddo bisogna assolutamente fare un salto ai bagni di Sanduny. E infine imperdibili sono le cattedrali della città. I russi però hanno anche una cucina molto interessante. Come ad esempio la zuppa di barbabietole rosse. Quindi ecco come preparare il Borscht, la fantastica ricetta russa.

La ricetta della zuppa di barbabietole rosse

Allora la preparazione in sé non è molto complessa. Ma è un preparazione che richiede molto tempo perché vi sono molti ingredienti. Quello che serve infatti è: 1 barbabietola rossa; 4 patate; brodo qb; 1 costa di sedano; 1 foglia di alloro; 400 gr di cavolo bianco; 1 carota; 1 cipolla; sale qb; burro qb; 1 cucchiaio di farina; panna acida qb e prezzemolo.

La prima cosa da fare è sbucciare tutta la verdura, lavarla e asciugarla. Poi prendere la barbabietola, tagliarla a tocchi e stufare con del brodo per circa 15 minuti. Contemporaneamente preparare un trito di cipolla, carota e sedano, e far rosolare con un po’ di burro. Poi spolverare della farina e aggiungere del brodo. Quando inizia a bollire, versare le patate nel brodo, il cavolo tagliato a strisce e la barbabietola. Non dimenticare il sugo, perché va aggiunto anche quello. Aggiungere un po’ di sale e un po’ di pepe, una foglia di alloro e cuocere per 30 minuti circa. Una volta pronta può essere servita a tavola con un po’ di panna acida su ogni singolo piatto e del prezzemolo.

