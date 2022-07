Una delle verdure di stagione in queste settimane sono di certo i fagiolini verdi. Questo semplice ortaggio è apprezzatissimo nel nostro Paese, e può esser protagonista delle più svariate ricette. Tradizionalmente proposto come contorno per bistecche e piatti a base di carne, è sempre più apprezzato anche da solo. Possiamo cucinarli bolliti, fritti, sott’olio e in insalata. L’importante è seguire le giuste indicazioni, perché si tratta di una verdura molto delicata. Una preparazione non corretta potrebbe farli ammollare e renderli scuri ed amari. Oggi vogliamo proporre una ricetta semplice e leggera che tira fuori tutto il gusto di questo cibo. Ecco come preparare fagiolini croccanti senza che diventino neri e senza usare molto olio.

L’importanza di ridurre condimenti e grassi

Moltissimi di noi cercano di continuo metodi di cottura leggeri e gustosi per ridurre al minimo l’uso di condimenti grassi come olio e burro. Di certo frutta e verdura fritte sono molto buone, ma non di certo l’ideale se vogliamo rimanere leggeri. Per questo motivo è fondamentale conoscere nuove ricette che esaltino il gusto naturale degli ortaggi senza perderne il nutrimento. Oggi parleremo dei fagiolini, così semplici da cucinare eppure difficili da rendere gustosi. Un rischio sempre presente è quello di renderli troppo molli o di lasciarli crudi, di farli diventare scuri e troppo acquosi.

Oggi vedremo come prepararli al forno con poco olio in modo da ottenerli croccanti e saporiti. Per farlo avremo bisogno di olio EVO, sesamo quanto basta, sale, spezie.

Possiamo iniziare a spuntare i fagiolini togliendo le punte a mano. Ora possiamo lavarli sotto l’acqua tiepida per rimuovere i residui di terra. Adesso creiamo una marinatura in una ciotola. Mischiamo olio EVO, semi di sesamo, pepe e sale per ottenere un composto uniforme. Possiamo anche aggiungere un goccio di limone se amiamo i gusti agrodolci.

Ecco come preparare fagiolini croccanti e teneri senza padella e friggitrice

Possiamo fare bollire dell’acqua in un bollitore o in un pentolino. Quando sarà a temperatura possiamo gettarla sui nostri legumi crudi in modo da intenerirli. In questo modo ammorbidiremo le fibre e saranno più digeribili. Adesso possiamo immergerli nella marinatura e con le mani li ricopriamo accuratamente. Ogni parte dei nostri fagiolini dovrà essere ricoperta di olio. Possiamo lasciare riposare per un quarto d’ora, mentre prepariamo la teglia e preriscaldiamo il forno a 180°.

Adesso possiamo ungere una pirofila e disporre i fagiolini in modo uniforme. Stendiamo un pizzico di sale.

Ora inforniamo in forno statico per dieci minuti e poi possiamo al grill per cinque minuti facendo attenzione che non si anneriscano. Ora possiamo servire il nostro piatto, che sarà croccante e gustoso.

