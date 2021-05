Questo metodo fai-da-te ci farà risparmiare molta fatica per pulire la tazza del water. Inoltre per disincrostare e profumare i sanitari non utilizzeremo prodotti chimici dannosi per le falde acquifere.

Soprattutto quando siamo in vacanza può essere spiacevole trascorrere tempo prezioso a pulire il water. Un semplice cubetto con ingredienti che tutti abbiamo in cucina ci salverà la vita e la vacanza.

Utilizzando pochi ingredienti, ecco come preparare delle eccezionali bombe fai-da-te per il wc per un bagno pulito e igienizzato anche in vacanza.

Per prima cosa prendiamo lo stampo dei cubetti del ghiaccio.

Ricetta numero uno

Mettiamo in una ciotola una soda per il bucato, aggiungiamo un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaio di aceto.

Ricetta numero due

Mettiamo, poi, in una ciotola una tazzina di sapone dei piatti, una tazzina di bicarbonato di sodio e un quarto di tazzina di acido citrico.

Mescoliamo fino a creare un miscela omogenea e la versiamo nello stampo dei cubetti del ghiaccio. Lasciamo solidificare in frigorifero.

Gettiamo un cubetto nel water la sera prima di dormire e tiriamo lo sciacquone la mattina successiva. Il nostro wc sarà abbagliante.

L’acido citrico come ben sappiamo è un potente anticalcare naturale e lo si trova solitamente in tutti i supermercati ben riforniti.

Aggiungere oli essenziali

Per dare un piacevole profumo, e allo stesso tempo rafforzare il potere antibatterico delle nostre bombe fai-da-te, possiamo aggiungere degli oli essenziali.

Possiamo scegliere tra cinque gocce di olio essenziale di lavanda e cinque gocce di olio essenziale di limone e di menta.

Inoltre possiamo anche lasciare esposte in bagno in un bel barattolo in vetro le nostre bombe frizzanti per il wc. Utilizzeremo, però, al posto dello stampo per il ghiaccio, gli stampi in silicone per dolci a forma di fiore oppure di cuore. Saranno così molto decorative per il nostro angolo salviette.

Ecco svelato, dunque, come preparare delle eccezionali bombe fai-da-te per il wc per un bagno pulito e igienizzato anche in vacanza.

