Quant’è bello viaggiare, forse non ce lo ricordiamo neanche. Eppure tutto questo tempo passato in casa, ha risvegliato nelle persone una voglia estrema di esplorare mondi nuovi, appena si potrà farlo di nuovo. Il turismo è uno dei settori che ha maggiormente risentito della pandemia di Covid 19.

Oggi, però, i vaccini rappresentano la luce in fondo al tunnel che aspettavamo da mesi. Ma ora come ora è possibile prenotare un viaggio o una vacanza? E se sì, si rischia del denaro? Con i nostri consigli la risposta è no! Ecco come prenotare viaggi estivi già da ora senza rischiare di perdere neanche 1 euro.

Con le tariffe flessibili si va sul sicuro

Oggi è difficile organizzare un viaggio. Si vive in bilico tra la voglia di viaggiare e l’incertezza di come evolverà la situazione. Per far fronte a questo periodo di stasi e per andare incontro alle necessità dei clienti, le compagnie di viaggio stanno organizzando delle tariffe flessibili. Grazie a queste è possibile modificare una prenotazione senza incorrere nel pagamento di penali.

Accertarsi della policy di ogni azienda

Prima di fare una prenotazione, che sia con una compagnia aerea o con un hotel, è bene accertarsi del regolamento aziendale.

Ogni azienda potrebbe rendere possibile la cancellazione in tronco della prenotazione senza pagamento di penali, o permettere unicamente il cambio date. Altre strutture potrebbero garantire un rimborso solo parziale, altre totale.

Insomma, la regola è sempre quella di leggere attentamente il regolamento dell’azienda o della struttura e, per una sicurezza maggiore, contattare telefonicamente un operatore per avere una conferma più concreta. Ecco come prenotare viaggi estivi già da ora senza rischiare di perdere neanche 1 euro.

È già boom di prenotazioni

Come riporta ilsole24ore, è bastato annunciare la fine del lockdown per scatenare un vero e proprio boom di prenotazioni. È successo nel Regno Unito, dove la fine annunciata del lockdown per il 17 maggio ha fatto ricevere a due compagnie aeree molto famose il 300% di richieste di voli. Questo è sintomatico di quanto la gente abbia voglia di evasione.

Ora è tutto nelle nostre mani. La fiducia nella scienza è la chiave del successo per uscire, insieme, da questa lunga battaglia. Non vanifichiamo i nostri sforzi proprio ora.