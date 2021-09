Il controllo del peso corporeo per molti è un chiodo fisso perché il rischio frequente è il cosiddetto effetto yo-yo. In sostanza con fatica perdiamo i chili di troppo ma con grande facilità li recuperiamo e magari ne mettiamo anche qualcuno in più. Passiamo così i mesi e le stagioni ad alternare periodi di dieta ferrea a periodi di maggior relax per il palato. Uno degli aspetti fondamentali invece è quello di mantenere il peso forma dopo aver fatto la dieta. Cioè arrivare ad un livello stabile che potrebbe oscillare (ma di poco) per attestarsi con costanza sui livelli ottimali e desiderati. Come fare? Dovremmo forse essere a dieta tutta la vita? Probabilmente no, salvo casi specifici in cui particolari condizioni di salute seguite da specifici suggerimenti medici, lo richiedono.

Ecco come potremmo stabilizzare il peso corporeo grazie a queste piccole attenzioni

Dal contributo scientifico in tema di peso dell’Istituto di Ricerche Humanitas, estrapoliamo alcuni suggerimenti utili. Sostanzialmente con poche ma costanti attenzioni possiamo farcela. Innanzitutto, dovremmo evitare di consumare carboidrati come pasta, riso, pane e patate la sera perché è la parte della giornata in cui smaltiamo di meno. Per i dolci, attenzione. Siamo parsimoniosi e magari riserviamoli ad un giorno alla settimana in quantità ragionevoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La cottura dei cibi

Altro suggerimento prezioso riguarda la cottura dei cibi. Secondo l’Istituto Humanitas dovremmo cuocere i cibi con metodi che non richiedono l’aggiunta di burro o olio. Quindi via libera a cotture al cartoccio, a vapore, alla griglia. Inoltre dovremmo entrare in una certa logica di pensiero e prendere consapevolezza di alcuni assunti. Possiamo ad esempio preferire le carni bianche e magre all’uso smodato di formaggio e insaccati.

Frutta e verdura

Ad ogni pasto non dovrebbe mancare il contorno di verdure. Così come per gli spuntini, possiamo mangiare la frutta. Ovviamente per le verdure attenzione al condimento e al tipo di cottura e soprattutto teniamo conto che patate e legumi non sono verdure. Quindi ecco come potremmo stabilizzare il peso corporeo grazie a queste piccole attenzioni che riguardano anche la frutta. Non tutti i frutti sono per così dire light. Ad esempio, la banana ha molte più calorie di una porzione di frutti di bosco. In sostanza dobbiamo fare la spesa pensando bene a cosa mettere nel carrello e ricordandoci di come cuocere i cibi. In questo modo dovremmo riuscire a tenere a bada il peso senza ricorrere di continuo a diete drastiche.

Due consigli per la nostra dieta

Altro suggerimento utile che riporta l’Istituto Humanitas riguarda l’importanza di mangiare lentamente. Mangiare piano farebbe sentire sazi prima e questo dovrebbe indurci a non ingozzarci troppo. Infine preferiamo l’acqua al vino a tavola e se possibile evitiamo i superalcolici.

Per un piano alimentare equilibrato e al fine di evitare diete fai da te si consiglia sempre di consultare il nutrizionista che indicherà la dieta più adatta alle abitudini ed esigenze delle nostre giornate.