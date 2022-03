Senza dubbio una delle ricette che maggiormente lega nonne e nipotini è quella delle polpette. Una tradizione culinaria ancora oggi molto comune e che non perde assolutamente nulla del suo fascino. Soprattutto quando di queste polpette una tira l’altra di rischiamo di mangiarle tutte, appena fatte, profumate e croccanti. Quando si scatena in famiglia una vera e propria battaglia per accaparrarsele, prima che finiscano. Polpette, ma anche nella versione polpettone, che sanno essere anche un mix di avanzi della tavola. Un modo utile per non buttare nulla e magari inventarsi qualcosa di diverso. Proprio una varante è quella che vedremo oggi. Senza lasciare per strada il gusto, ma portando in dote anche un sacco di ingredienti d’eccellenza.

Come preparare delle polpette piene di salute

Leggendo la lista dei nostri ingredienti, ci accorgiamo subito che queste polpette sarebbero davvero nutrienti:

300 grammi di lenticchie secche o in barattolo già lessate;

1 carota;

150 grammi di funghi;

mezzo scalogno;

mezza costa di sedano;

mezza cipolla;

pane raffermo;

200 grammi di formaggio grattugiato;

200 grammi di pane grattugiato;

un mix di salvia, rosmarino e timo tritati.

Ecco come potremmo preparare delle succulente e veloci polpette senza carne e tonno ma con 5 ingredienti pieni di antiossidanti e vitamine

Dopo aver visto ingredienti e nutrienti, veniamo subito alla preparazione della nostra ricetta:

lessiamo le lenticchie se non abbiamo usato quelle in barattolo;

tagliamo a dadini le verdure e prepariamo un soffritto con dell’olio di oliva;

dopo qualche minuto, aggiungiamo le lenticchie così da far loro prendere gusto;

aggiungiamo il pane, il formaggio grattugiato e il mix di erbette, con un po’ di pan grattato a seconda della necessità;

quindi, formiamo con le mani delle palline e mettiamole sulla teglia con carta da forno a cuocere per 10 minuti a 100 gradi.

Tanti abbinamenti

Ecco come potremmo preparare delle succulente ma anche veloci polpette da usare in più modi. Come primo piatto con del riso bianco, o in un’insalatona, magari aggiungendo a piacere delle fettine sottili di mela, mais e crostini di pane. Per un piatto unico alternativo e super salutare. Una ricetta perfetta anche per un aperitivo casalingo con gli amici. Oltre ai tradizionali snack, gustosi, ma meno salutari, ecco le nostre polpettine a prendersi la scena della bontà unita al benessere. Con l’aggiunta della cottura in forno e non nell’olio.

