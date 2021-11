Nel corso delle stagioni siamo soliti veder cambiare la varietà di insetti che ronzano in giro per casa. Se infatti le protagoniste indiscusse dell’estate sono le zanzare, autunno e inverno aprono le porte a cimici e scarafaggi. Proprio per questa ragione in precedenti articoli abbiamo invitato a fare attenzione ad alcuni nascondigli che la casa offre a questi sgradevoli ospiti. Infatti, nessuno ci guarda mai ma questo è il covo ideale di cimici e scarafaggi.

Un insetto che invece non risente del cambio di stagione è senz’altro la mosca, insetto resistente ed onnipresente in ogni casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Talvolta le infestazioni da mosche potrebbero diventare davvero un fastidioso problema, specie se queste cominciano ad intaccare gli alimenti conservati come frutta e verdura.

Se siamo stufi di avere a che fare con questi insetti, ecco come potremmo eliminare velocemente le mosche in casa grazie a questi semplici trucchetti.

Perché tenere lontane le mosche?

Le mosche possono essere vettrici di agenti patogeni, così come gli scarafaggi, dati gli ambienti che amano frequentare. Potenzialmente, infatti, le mosche potrebbero favorire alcune infezioni enteriche, come la diarrea, febbri, fino ai casi estremi di salmonellosi.

Dunque, nel qual caso avessimo notato una presenza di mosche fuori dal normale dovremo attrezzarci per contenere il più possibile il problema. Per farlo, presenteremo 2 trappole eccezionali e davvero efficaci contro questi disturbatori volanti.

Ecco come potremmo eliminare velocemente le mosche in casa grazie a questi semplici trucchetti

La prima consiste nell’utilizzo di un comune barattolo di vetro o di un bicchiere molto capiente all’interno del quale attireremo e intrappoleremo le mosche. Per farlo dissolveremo del miele insieme a dell’aceto, del sapone per piatti e dell’olio di Tea Tree Oil, pesticida naturale largamente utilizzato, all’interno del barattolo. Una volta fatto questo, copriamolo con della pellicola alimentare ben tesa, fissiamola e pratichiamo un buco al centro della pellicola con una matita. Le mosche saranno attirate dalla dolcezza del miele e dal profumo dell’aceto, ma saranno neutralizzate dall’olio essenziale senza avere possibilità di uscire.

Eccellente rimedio fai da te

Un’altra soluzione perfetta sia per interni che per esterni potrebbe essere realizzare una pratica carta moschicida fai da te. Come? Sfrutteremo sempre la golosità delle mosche che per loro sarà fatale.

Ci serviranno delle strisce di carta da imballaggio che impregneremo in una soluzione di acqua, miele ed aceto. Creiamo un composto che abbia una consistenza simile allo sciroppo per poi spennellare le nostre strisce. Queste strisce appiccicose andranno disposte per casa o all’esterno per far in modo che le mosche vi rimangano intrappolate.

Approfondimento

Addio a cimici e tarme grazie a questo olio fenomenale che le farà sparire da casa