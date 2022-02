Ecco come potremmo alleviare il dolore cervicale e il mal di testa da smart working con un rimedio naturale della nonna

Il Covid 19 nel tempo ha stravolto totalmente le nostre abitudini quotidiane, soprattutto in ambito lavorativo. Molti di noi, a causa della pandemia, lavorano da casa con modalità totalmente nuove grazie anche alla tecnologia. In alcuni casi è una comodità, poiché evitiamo il caos quotidiano, stando semplicemente seduti in un comodo angolo di casa a lavorare al computer. Tuttavia, lavorare in smart working significa modificare completamente le nostre postazioni di lavoro, rendendole quanto più confortevoli. E così, nel tempo, abbiamo cercato di adeguarle prestando attenzione a elementi d’arredo, come il tavolo o la seduta, onde evitare problemi e dolori vari. Tuttavia, spesso lavorare molte ore al computer con una postura errata potrebbe essere causa di mal di testa o dolori articolari.

Sedentarietà

Quando lavoriamo al pc, pur di stare comodi ricerchiamo la posizione più consona, assumendo posture che nel tempo potrebbero causare dolori alle nostre articolazioni. E così, giorno dopo giorno, rischiamo di terminare le giornate con forti dolori a collo, spalle o mal di testa persistenti. Una delle forme più frequenti di mal di testa è la cefalea di tipo tensivo. Un dolore che prende i due lati della testa e che potrebbe essere causato dallo stress, ma anche da una postura non corretta. In situazioni simili, rischiamo spesso di lavorare con maggiore fatica impiegando maggiori forze e impattando sulla nostra abituale produzione. Per prevenire eventuali dolori, dovremmo evitare la sedentarietà e cercare di assumere una postura quanto più corretta possibile.

Infatti, seduti alla scrivania, dovremmo tenere il collo dritto, in linea con il corpo evitando di piegarci in avanti con la testa. Dunque, se siamo abituati a lavorare al computer, dovremmo ogni tanto fermarci e regolare in maniera corretta la nostra postura, per scongiurare possibili dolori cervicali.

Ecco come potremmo alleviare il dolore cervicale e il mal di testa da smart working con un rimedio naturale della nonna

In caso di dolori persistenti, oltre a migliorare la posizione e la postazione lavorativa, potremmo provare ad alleviare le tensioni con qualche naturale rimedio della nonna. Dunque, per dare un po’ di sollievo alle zone interessate, potremmo realizzare un cuscino termico. Se abbiamo un cuscino in cotone, potremmo riempirlo con dei semi di lino, riscaldarlo qualche secondo al microonde e applicarlo sulla zona interessata. I semi di lino, infatti, rispetto ad altri cereali riescono a trattenere il calore per molte ore, senza emanare sgradevoli odori di bruciato. Il calore del cuscino potrebbe svolgere un’azione calmante sui nostri dolori articolari.

Tuttavia, potremmo anche realizzare un trattamento da applicare sulla zona infiammata. Infatti, con dell’argilla bianca ventilata e dell’acqua bollente potremmo realizzare una pasta da applicare sulla zona da trattare. Dopo aver realizzato la pasta, potremmo applicarla sulla zona infiammata e ricoprirla con della pellicola trasparente e un indumento caldo. Potremmo lasciarla agire per circa 20 minuti, prima di sciacquar via.

Pertanto, nel caso in cui dovessimo soffrire di dolori simili, dovremmo modificare al più presto la nostra postura. Tuttavia, con pochi rimedi della nonna, ecco come potremmo alleviare il dolore cervicale causato dal lavoro al computer.