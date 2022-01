Gli abbinamenti in cucina possono salvare un piatto o rovinarlo irrimediabilmente. Unire sapori differenti non è mai un’operazione facile. Ma con questi consigli anche un secondo piatto fra i più saporiti può trovare il giusto accompagnamento. E, finalmente, ecco come potremmo accompagnare la carne al sugo e fra questi contorni c’è pure il cavolfiore che molti amano.

Ma non solo, i contorni da servire con la carne al sugo sono davvero tantissimi e uno più squisito dell’altro. Questa è una selezione delle migliori idee, che veramente tutti possono sperimentare.

La peperonata senza sugo

Ebbene, la dolcezza dei peperoni contrasta perfettamente la giusta acidità del sugo. Ovviamente, occorrerà prepararli senza pomodoro. Basterà unire peperoni, capperi, aglio, cipolla e basilico fresco per un contorno da urlo. Cuocere gli ingredienti per una mezzoretta a fiamma bassa e servire il tutto caldo o fresco da frigo, magari il giorno dopo.

Le cipolle glassate al forno

Cipolle, carne e pomodoro sono un trio vincente. E preparare le cipolle glassate al forno è davvero semplicissimo. Basterà dividere a metà le cipolle, insaporirle con sale, zucchero e olio e infornare a 160 gradi per un’oretta scarsa.

Un contorno gratinato con tanto di besciamella

I cardi gratinati con besciamella rappresentano un altro contorno che accompagna bene la carne al sugo. Dopo aver pulito questa verdura e rimosso i filamenti, bisogna lessarla in acqua bollente per 15 minuti. Mescolare a parte latte, uova, sale, pepe e formaggio grattugiato. Disporre i cardi su una teglia e coprire con il composto. Alternare più strati, come la lasagna, e infornare a 180 gradi per 40 minuti circa.

Non può, ovviamente, mancare il cavolfiore, una delizia di questo periodo dell’anno. Proprio con il cavolfiore è possibile realizzare un ottimo purè da servire con la carne al sugo. Si tratta di una materia prima davvero sana, facile da trasformare in purè.

Iniziare pulendo il cavolfiore e riducendolo a cimette. Sbucciare delle patate e tagliarle a pezzi. Cuocere entrambi a vapore per una ventina di minuti. Poi, ridurle in una purea con l’aiuto di una passaverdure. Versare tutto in un pentolino, aggiungendo noce moscata, sale, pepe, olio d’oliva e mezzo bicchiere di latte di soia. Cuocere gli ingredienti per qualche minuto e servire il purè tiepido.

