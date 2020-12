Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono in tanti quelli che si chiedono se abbia senso uscire con il proprio gatto. Molti, infatti, sono convinti sia giusto portare a spasso solo il cane. Ma le cose non stanno assolutamente così. Infatti, anche ai gatti potrebbe piacere fare una passeggiata e prendere un po’ d’aria. Ma, a differenza dei loro storici “nemici”, questi animali vanno portati al guinzaglio in modo totalmente diverso. E, soprattutto, devono abituarsi a uscire. Perciò, ecco come poter uscire fuori casa con il gatto in sicurezza abituandolo a camminare all’aria aperta.

Come portare fuori i gatti con le dovute accortezze

A differenza dei cani, i gatti devono essere portati al guinzaglio in maniera differente. Infatti, avendo una testa molto più piccola, il collare non è assolutamente adatto. Per portarli fuori in sicurezza ed evitare che scappino, bisogna usare la pettorina. Soprattutto perché potrebbero avere degli scatti felini improvvisi, e il collare potrebbe far loro del male. La scelta del guinzaglio sarà molto semplice. Infatti, bisognerà selezionare quello più adatto alla taglia del proprio gatto e il gioco sarà fatto. In più, durante le prime passeggiate, bisognerà essere molto gentili verso il proprio animale. Non essendo abituato a passeggiare all’aria parte, avrà bisogno di continue certezze e di gesti rilassati.

Ecco come comportarsi durante la prima passeggiata

Tutto starà nell’atteggiamento che si avrà durante la prima passeggiata. Infatti, come già accennato, sarà importantissimo trasmettere tranquillità al proprio animale. Anche la scelta del luogo sarà fondamentale. Un parco piccolo e poco traffico sarà l’ideale per i primi momenti fuori casa. E se ci dovessero essere anche dei massi molto grandi o dei muretti, il gatto non potrà che gioire, divertendosi ad arrampicarsi.

Dunque, ecco come poter uscire fuori casa con il gatto in sicurezza abituandolo a camminare all’aria aperta.

