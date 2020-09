Ecco come possiamo valorizzare le nostre gambe, anche quando non ci sembrano snelle.

Le gambe sono un elemento distintivo per una donna. Simbolo della sensualità, ognuna ha le proprie caratteristiche. C’è chi le ha più corte, chi più lunghe, chi snelle e chi più muscolose. Ma, a prescindere da come siano le tue, tutte hanno il loro fascino. Molte donne, però, vivono male il fatto di avere delle gambe molto muscolose. Per questo, noi di ProiezionidiBorsa, siamo qui per darti alcuni consigli.

Fate sempre attenzione alla scelta degli abiti

Quando scegliete un abito, cercate di fare attenzione ai particolari. Se hai delle cosce molto muscolose, scegli dei vestiti che arrivino qualche centimetro sopra il ginocchio.

Mentre, se il tuo problema è il polpaccio, opta sempre per abiti lunghi. Il trucco che funziona sempre e per tutte è l’abito a portafoglio. Con il suo scollo a V, infatti, potrai contare sempre su di lui!

Stesso discorso vale per le gonne. Le gonne al ginocchio, a ruota, sono sempre un’ottima idea. Se le tue gambe sono molto lunghe, scegli gonne morbidi e lineari. In questo modo, l’effetto snellente è assicurato!

Pantaloni, gli alleati numero uno delle gambe muscolose

I pantaloni sono un vero e proprio salvavita in questo caso. Permettono, infatti, di valorizzare la silhouette ed esaltare il fisico. Scegli sempre quelli con tagli dritti o leggermente ampi. In questo modo, qualsiasi tipo di rotondità sarà completamente nascosta!

Inoltre, cerca sempre di esaltare i tuoi punti di forza. Se hai delle caviglie molto snelle, usa i cropped pants. L’attenzione sarà rivolta tutta verso il basso!

Le scarpe migliori per snellire le nostre gambe

Qui, ne siamo convinti, sai già cosa ti stiamo per dire. Quali sono le scarpe che possono rendere le tue gambe ancora più snelle? Beh, ovviamente quelle con il tacco! Renderanno il tuo fisico ancora più slanciato e la tua silhouette farà invidia a tutti!

Perciò, ecco come possiamo valorizzare le nostre gambe, anche quando non ci sembrano snelle. Questi piccoli trucchi sono geniali, non trovi?