Cambiare l’arredamento ad una stanza intera può essere faticoso. Tante cose da scegliere, tanti soldi da spendere, e tanta paura di sbagliare. Il bagno poi è un ambiente piuttosto ostico, dove spesso bisogna cercare di combinare utilità ed eleganza, e tutto in uno spazio davvero ristretto.

Ma ci sono degli oggetti molto utili e che costano poco che possono dare un grandissimo effetto. Ecco come possiamo rivoluzionare il nostro bagno con pochissimo sforzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dove mettere la carta igienica?

Una delle cose più importanti è capire come mettere la carta igienica. Lasciarla appoggiata sul bidet o vicino al water è una soluzione davvero poco elegante. Però non tutti hanno spazio per mettere un portarotoli di medie dimensioni. Allora spesso si opta per attaccarne uno al muro, di grandezza contenuta. Questo è un buon compromesso ma riduce lo spazio sul muro, che inoltre deve essere bucato per farci stare il portarotoli.

La soluzione è allora comprare degli appositi portarotoli da attaccare alla vasca del water, che si agganciano facilmente ed a volte tengono anche più di un rotolo. Il minimo spazio occupato per il massimo della comodità, e senza sacrificare l’estetica del bagno.

Per chi si lava spesso le mani

Una delle cose più fastidiose che sperimentano le persone che si lavano molto è legato agli asciugamani. Se infatti ci si lava le mani a distanza di poco tempo si avrà l’asciugamano ancora bagnato la seconda volta.

Questo è un inconveniente che per fortuna si può evitare piuttosto facilmente. Esistono infatti in commercio tanti asciugamani fatti di materiali appositi, che si asciugano molto in fretta. Grazie a questi piccoli prodigi non avremo più quella fastidiosissima sensazione di asciugarci le mani sull’umido. Possiamo trovarli molto facilmente in rete, e spesso hanno prezzi molto abbordabili. Assicuriamoci solo di comprare da marche affidabili, per evitare di rischiare la salute usando materiali non sicuri.

Ecco come possiamo rivoluzionare il nostro bagno con pochissimo sforzo. Due piccoli cambiamenti che però faranno la gioia nostra e di tutti i nostri ospiti.

Per altri oggetti da bagno, consigliamo questo articolo.