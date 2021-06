Molto spesso non sappiamo cosa usare per smacchiare e pulire le superfici sporche. I lavandini, i fornelli o altri ripiani di mobili non sono semplici da mantenere.

Che si tratti di legno, metallo o altro materiale, questi richiedono una cura diversa ma c’è un modo che permette di pulire quasi ogni superficie. Se non abbiamo mai sentito parlare di questa “pietra” ecco come possiamo farla in casa manualmente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Ecco come possiamo risparmiare fabbricando in casa con questi 3 semplici ingredienti la pietra d’argilla multiuso per le pulizie

Prepariamo questi ingredienti per la nostra ricetta fai da te:

20 g di bicarbonato di sodio;

50 g di bianco di Meudon (carbonato di calcio);

15 g di sapone nero (o liquido per piatti);

una ciotola e una frusta.

Mischiamo e agitiamo i tre prodotti in una ciotola e otteniamo un amalgama semiliquido. Versiamo il tutto in un barattolo che chiuderemo e lasciamo seccare dalle 24 alle 48 ore. Dopo questo tempo di riposo l’argilla è pronta per essere utilizzata.

Proprietà e utilizzi della pietra d’argilla

Con il nostro composto fai da te sarà facile utilizzare la pietra d’argilla per rimuovere lo sporco più imbattibile. Si può sfregare con una spugna umida e si può utilizzare su tutte le superfici, plastica, PVC, vetro, acciaio e alluminio. Finalmente ecco come possiamo risparmiare fabbricando in casa con questi 3 semplici ingredienti la pietra d’argilla multiuso per le pulizie.

Il suo effetto è molteplice; infatti, ha un’azione sgrassante e lucidante allo stesso tempo. Questo grazie all’effetto dell’argilla che combinata agli altri ingredienti produce un effetto schiumoso. Per questo possiamo ripassare con un panno in microfibra per rimuovere i residui di argilla e lucidare la superficie interessata.

Per le macchie più difficili da rimuovere possiamo lasciare il prodotto in azione per circa 3-5 minuti e ripulire bene al termine. Nel caso si può ripetere l’operazione più volte.