Con l’arrivo dell’inverno e la riduzione delle ore di luce, torna prepotentemente alla ribalta il tema delle bollette. In questo caso, ovviamente della luce, ma i rincari toccano spesso anche quella del gas. Senza entrare nel vortice delle polemiche del perché i prezzi di luce e gas subiscano più spesso dei rincari che dei ribassi, occupiamoci di un altro argomento. Ecco come possiamo risparmiare centinaia di euro all’anno con le lampadine al Led, sfruttando al meglio questa tipologia elettrica. Assieme ai nostri Esperti della Redazione, vediamo come è possibile sfruttare questo investimento.

Una fiammata improvvisa

Una decina di anni fa, circa, sul mercato della luce esplose la novità del Led. Cosa vuol dire intanto l’acronimo Led. Sono le iniziali in inglese di “light emitting diode”: luce emessa dai diodi ad emissioni luminose. Potremmo veramente definirle figlie dell’evoluzione della tecnologia luminosa di ultima generazione. Oggi in commercio possiamo trovarne di tantissime forme, grandezze, potenze e colori. Se fino a poco tempo fa magari lasciavano a desiderare da un punto di vista stilistico, oggi le troviamo incluse in faretti e applique di assoluto valore estetico.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Si accendono subito

Due caratteristiche che saltano subito all’occhio di queste lampadine sono l’accensione immediata e la mancanza di calore prodotto. Quest’ultimo permette di non scottarci se le tocchiamo.

Sono spesso dotate di regolatori di intensità, e per fare un’idea sulla loro durata, quando decidiamo di investire su di esse, pensiamo al fatto che sono garantite fino a 50.000 ore. Il che vuol dire, considerando che possano illuminare per 8 ore al giorno, circa 17 anni di vita. Ecco come possiamo risparmiare centinaia di euro all’anno con le lampadine led, solo pensando alla loro durata.

La nuova unità di misura

Per calcolare il notevole risparmio annuo delle lampade a Led, dobbiamo innanzitutto rivedere l’unità di misura, basandoci sul lumen e non più sul watt. Il lumen, infatti sta a indicare il flusso luminoso di una lampadina. Per fare un esempio pratico, 100 watt corrispondono all’incirca a 1000 lumen. Mettiamo che l’esempio ci porti ha una stanza illuminata per 8 ore al giorno, per 365 giorni all’anno:

a) una lampadina incandescente consumerà 294 kW;

b) una lampadina fluorescente 93 kW;

c) una lampadina a led soli 44 KW.

Ecco perché, senza andare a calcolare il prezzo dell’energia domestica, salta comunque all’occhio come queste lampadine ci facciano consumare circa 1/7 delle classiche incandescenti e la metà di quelle fluorescenti.

Approfondimento

Basta suicidi e gesti folli dal web con la nuova politica di Facebook